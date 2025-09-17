SEPARAÇÃO

Mateus Solano e Paula Braun mantinham casamento aberto; atriz já vivia outro romance

Separação aconteceu depois de tentativa de salvar a relação; Paula foi vista aos beijos em festa na Glória

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:00

Mateus Solano e Paula Braun se separam após 17 anos juntos Crédito: Reprodução/Instagram

O casamento de Mateus Solano e Paula Braun chegou oficialmente ao fim após 17 anos juntos. Embora a notícia tenha surpreendido parte do público, pessoas próximas ao ex-casal já sabiam que a relação estava desgastada. Nos últimos meses, eles chegaram a abrir o casamento numa tentativa de manter a união.

Enquanto Solano passava longos períodos fora, em turnê pelo país com seu monólogo O Figurante, Paula ficou no Rio de Janeiro e engatou um romance discreto. Em julho, a atriz foi vista aos beijos com o novo affair em uma festa no bairro da Glória, episódio que não era segredo entre seus amigos.

