Mateus Solano e Paula Braun mantinham casamento aberto; atriz já vivia outro romance

Heider Sacramento
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:00
O casamento de Mateus Solano e Paula Braun chegou oficialmente ao fim após 17 anos juntos. Embora a notícia tenha surpreendido parte do público, pessoas próximas ao ex-casal já sabiam que a relação estava desgastada. Nos últimos meses, eles chegaram a abrir o casamento numa tentativa de manter a união.
Enquanto Solano passava longos períodos fora, em turnê pelo país com seu monólogo O Figurante, Paula ficou no Rio de Janeiro e engatou um romance discreto. Em julho, a atriz foi vista aos beijos com o novo affair em uma festa no bairro da Glória, episódio que não era segredo entre seus amigos.
Mateus Solano e Paula Braun
Mesmo com a crise, os dois ainda mantiveram momentos em família. Em agosto, viajaram com os filhos para Bonito, no Mato Grosso do Sul, e chegaram a trocar declarações públicas no Dia dos Namorados. Paula Braun, conhecida por filmes como O Cheiro do Ralo e por papéis em novelas como Amor à Vida e Cara e Coragem, segue no Rio, enquanto Solano concentra sua agenda no teatro.