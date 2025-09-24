Almoço saudável: 4 receitas com salmão ricas em proteínas 

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:43
O salmão é um dos peixes mais completos quando o assunto é nutrição e sabor. Rico em proteínas de alta qualidade, ele contribui para a manutenção e o crescimento muscular, além de oferecer saciedade ao longo do dia. É também uma excelente fonte de ômega-3, vitaminas e minerais que fortalecem o sistema imunológico e favorecem a saúde do coração. Versátil na cozinha, pode ser preparado de diversas maneiras e combinado com diferentes acompanhamentos.
A seguir, aprenda a preparar 5 receitas com salmão ricas em proteínas para o almoço
Em uma assadeira, coloque as batatas e a batata-doce. Regue com 2 colheres de sopa de azeite, tempere com sal e da pimenta-do-reino e misture bem. Leve ao forno preaquecido a 200º C por 10 minutos, mexendo na metade do tempo, até começarem a dourar. Retire a assadeira do forno e abra espaço no centro. Coloque o salmão, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e regue com 1 colher de sopa de azeite.
Após, disponha as rodelas de limão sobre o salmão e adicione os ramos de alecrim e tomilho por cima. Volte ao forno por mais 20 minutos, até o salmão assar por completo e ficar macio. Retire do forno e sirva em seguida com as vagens.
Em uma tigela, tempere o salmão com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o curry e misture bem para liberar o aroma. Adicione o leite de coco e deixe ferver por 5 minutos em fogo médio. Coloque os cubos de salmão no molho e cozinhe por mais 5 minutos, até o peixe ficar macio. Sirva o salmão ao curry sobre a quinoa cozida e finalize com coentro fresco picado.
Em uma panela com água e sal, cozinhe as lentilhas em fogo médio até ficarem macias, escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o salmão por 3 minutos de cada lado, até dourar. Depois, corte em pedaços. Em um bowl, monte a base com as lentilhas e as folhas verdes. Acrescente os cubos de manga, abacate, pimentão vermelho e o salmão. Regue com o suco de limão e polvilhe as sementes de gergelim por cima. Sirva em seguida.
Em uma tigela, tempere o salmão com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o arroz integral e refogue por 2 minutos. Adicione o vinho branco e deixe evaporar.
Vá acrescentando o caldo de legumes quente aos poucos, mexendo sempre até o arroz cozinhar. Quando o arroz estiver quase macio, junte a ervilha e misture bem. Acrescente o salmão ao risoto e misture delicadamente por mais 2 minutos. Finalize com a salsa fresca e sirva em seguida.