Almoço saudável: 4 receitas com salmão ricas em proteínas 

Aprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos com esse peixe

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13:43

Salmão assado com batata-doce (Imagem: Angelika Heine | Shutterstock)
Salmão assado com batata-doce Crédito: Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

O salmão é um dos peixes mais completos quando o assunto é nutrição e sabor. Rico em proteínas de alta qualidade, ele contribui para a manutenção e o crescimento muscular, além de oferecer saciedade ao longo do dia. É também uma excelente fonte de ômega-3, vitaminas e minerais que fortalecem o sistema imunológico e favorecem a saúde do coração. Versátil na cozinha, pode ser preparado de diversas maneiras e combinado com diferentes acompanhamentos.

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas com salmão ricas em proteínas para o almoço

Salmão assado com batata-doce

Ingredientes

  • 1 filé de salmão limpo
  • 3 batatas-doces cortadas em pedaços
  • 2 batatas cortadas em pedaços grandes
  • 2 xícaras de chá de vagem cozida cortada em pedaços médios
  • 1 limão-siciliano fatiado em rodelas
  • 2 ramos de alecrim fresco
  • 2 ramos de tomilho fresco
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas e a batata-doce. Regue com 2 colheres de sopa de azeite, tempere com sal e da pimenta-do-reino e misture bem. Leve ao forno preaquecido a 200º C por 10 minutos, mexendo na metade do tempo, até começarem a dourar. Retire a assadeira do forno e abra espaço no centro. Coloque o salmão, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e regue com 1 colher de sopa de azeite.

Após, disponha as rodelas de limão sobre o salmão e adicione os ramos de alecrim e tomilho por cima. Volte ao forno por mais 20 minutos, até o salmão assar por completo e ficar macio. Retire do forno e sirva em seguida com as vagens.

Salmão ao curry com leite de coco e quinoa

Ingredientes

  • 400 g de filé de salmão cortado em cubos médios
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de curry em pó
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Coentro fresco picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o salmão com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o curry e misture bem para liberar o aroma. Adicione o leite de coco e deixe ferver por 5 minutos em fogo médio. Coloque os cubos de salmão no molho e cozinhe por mais 5 minutos, até o peixe ficar macio. Sirva o salmão ao curry sobre a quinoa cozida e finalize com coentro fresco picado.

Bowl de salmão com manga, abacate e lentilhas (Imagem: Magdanatka | Shutterstock)
Bowl de salmão com manga, abacate e lentilhas Crédito: Imagem: Magdanatka | Shutterstock

Bowl de salmão com manga, abacate e lentilhas

Ingredientes

  • 200 g de filé de salmão
  • 1 xícara de chá de lentilhas
  • 1 manga cortada em cubos
  • 1 abacate cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
  • 1 xícara de chá de mix de folhas verdes picadas
  • 1 colher de sopa de sementes de gergelim
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela com água e sal, cozinhe as lentilhas em fogo médio até ficarem macias, escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o salmão por 3 minutos de cada lado, até dourar. Depois, corte em pedaços. Em um bowl, monte a base com as lentilhas e as folhas verdes. Acrescente os cubos de manga, abacate, pimentão vermelho e o salmão. Regue com o suco de limão e polvilhe as sementes de gergelim por cima. Sirva em seguida. 

Risoto de arroz negro com salmão e lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz negro
  • 250 g de filé de salmão cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes quente
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsa fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o salmão com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o arroz integral e refogue por 2 minutos. Adicione o vinho branco e deixe evaporar.

Vá acrescentando o caldo de legumes quente aos poucos, mexendo sempre até o arroz cozinhar. Quando o arroz estiver quase macio, junte a ervilha e misture bem. Acrescente o salmão ao risoto e misture delicadamente por mais 2 minutos. Finalize com a salsa fresca e sirva em seguida.

