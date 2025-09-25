ENTENDA

Artesã rasga contrato do ‘The Wall’ no Domingão com Huck após vários erros e vê milagre acontecer

Amigas participaram de quadro de domingo e tiveram revelação surpreendente no final

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:58

Amigas artesãs foram participantes do último 'The Wall' Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O Domingão com Huck recebeu as artesãs Valgenu e Bernadete no último domingo (21), e o surpreendente aconteceu. Moradoras de Belém (PA), as duas fazem parte do Ateliê Arte Genuína, projeto que cria semijoias feitas com cerâmicas, com o objetivo de ajudar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social.

Como acontece nas edições do quadro ‘The Wall’, que tem o objetivo de premiar após respostas a perguntas feitas por Huck, as participantes explicaram o motivo de estarem no programa. De acordo com Valgenu o ateliê não tem espaço fixo e nem sede própria, por isso, com a ajuda no programa, eles teriam a oportunidade de estruturar um espaço com equipamentos e ferramentas para desenvolver a produção.

“Além disso, estenderemos esse projeto para mais bairros, para mais mulheres. Atender um número maior. A demanda existe, a gente só precisa ter condições para isso. E o The Wall vai ajudar a gente nesse processo", explicou Valgenu.

No programa, Val ficou na cabine e Bernadete no paredão, com a responsabilidade de lançar as bolas. Em um momento de maior tensão, Val relembrou a trajetória de oito anos das duas e revelou medo de perder um montante de dinheiro.

“A gente chegou até aqui e a gente vai muito além. Eu tô assim, triste, porque eu acho que eu errei um monte de coisa, enfim, e eu quero dizer que eu rasguei o contrato", disse Val. No entanto, se Bernadete não tivesse rasgado o contrato de R$ 63.500, as duas não teriam conquistado o valor final de R$ 237.900 no paredão, revelado por Huck.