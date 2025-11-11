Acesse sua conta
Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner: 'Um milagre'

A felina passou três semanas em um navio cargueiro e foi resgatada desidratada em Minnesota nos EUA

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:11

Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner
Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner Crédito: Reprodução

Uma história digna de filme chamou atenção nos Estados Unidos: uma gata sobreviveu a uma viagem de quase 13 mil quilômetros, da China até o estado de Minnesota, depois de entrar acidentalmente em um contêiner de carga e passar três semanas trancada no interior do navio.

A jornada começou em junho, quando a felina, batizada depois de Xiao Mao (que significa “gatinha” em mandarim), se escondeu entre as mercadorias que seriam transportadas pelo oceano Pacífico. O contêiner só foi aberto no destino final, em Oakdale (Minnesota), e ali estava ela: muito magra, desidratada e escondida sob paletes de madeira, mas viva.

“É realmente incrível que ela tenha sobrevivido a essa jornada. Não temos 100% de certeza de como ela conseguiu”, contou Kerry D’Amato, diretora da Pet Haven, organização que acolheu a gata, à CBS News. “Quando ela chegou até nós, estava mortalmente magra e muito assustada. Ela nos atacava, sibilava e se escondia. Hoje, é outra gata, sai quando a chamamos e até gorjeia para nós. É emocionante ver como ela voltou a confiar.”

Nos primeiros meses de recuperação, Xiao Mao ainda evitava o contato humano e passava a maior parte do tempo escondida. Aos poucos, com paciência e cuidado, os voluntários do abrigo conquistaram sua confiança. O grande ponto de virada veio quando ela conheceu Prince, outro gato resgatado. A convivência trouxe calma e segurança à felina viajante.

Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner

Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner por Reprodução
Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner por Reprodução
Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner por Reprodução
Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner por Reprodução
Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner por Reprodução
Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner por Reprodução
1 de 6
Gata sobrevive a viagem de 13 mil km trancada em contêiner por Reprodução

Agora recuperada, Xiao Mao deve ser colocada para adoção nas próximas semanas. A Pet Haven sugere que ela e Prince sejam adotados juntos, já que se tornaram inseparáveis.

“Eles encontraram um no outro o conforto que precisavam”, disse Kerry. “Depois de tudo o que ela passou, Xiao Mao finalmente vai ter o final feliz que merece.”

