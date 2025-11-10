ORGULHO NACIONAL

Filme brasileiro dos anos 2000 aparece entre os 100 melhores do século; veja lista

“Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, ficou em 15º lugar em votação que reuniu mais de 500 nomes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 14:00

Cidade de Deus (2002 / Fernando Meirelles / Globoplay e Telecine) Crédito: divulgação

O cinema brasileiro voltou a brilhar no cenário internacional. O filme Cidade de Deus (2002), dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, foi o único representante do Brasil a entrar na lista dos 100 melhores filmes do século XXI, elaborada pelo The New York Times.



A produção ficou na 15ª posição entre os 100 títulos escolhidos por mais de 500 profissionais da indústria cinematográfica, entre diretores, atores, roteiristas e críticos de renome. Nomes como Guillermo del Toro, Pedro Almodóvar e Sofia Coppola participaram da votação, que pedia que cada um escolhesse dez filmes lançados desde o ano 2000.

Sem regras rígidas sobre o que define um “melhor filme”, o resultado acabou refletindo o impacto cultural e artístico de cada obra. Nesse contexto, Cidade de Deus foi novamente reconhecido por sua força narrativa, estética crua e retrato potente da desigualdade social brasileira, qualidades que o transformaram em um símbolo do cinema nacional.

O longa, inspirado no livro homônimo de Paulo Lins, já havia conquistado o mundo em 2004, quando foi indicado a quatro categorias do Oscar: Melhor Direção, Roteiro Adaptado, Fotografia e Edição.

Na lista, o filme divide espaço com produções marcantes como Parasita (2019), de Bong Joon-ho, que lidera o ranking; Cidade dos Sonhos (2001), de David Lynch; Sangue Negro (2007), de Paul Thomas Anderson; e Moonlight (2016), de Barry Jenkins.

Filme Cidade de Deus 1 de 5

Confira o top 20 da lista do New York Times:

Parasita (2019), Bong Joon-ho Cidade dos Sonhos (2001), David Lynch Sangue Negro (2007), Paul Thomas Anderson Amor à Flor da Pele (2000), Wong Kar-Wai Moonlight (2016), Barry Jenkins Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), Ethan e Joel Coen Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Corra! (2017), Jordan Peele A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki A Rede Social (2010), David Fincher Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Zona de Interesse (2023), Jonathan Glazer Filhos da Esperança (2006), Alfonso Cuarón Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund O Tigre e o Dragão (2000), Ang Lee O Segredo de Brokeback Mountain (2005), Ang Lee E Sua Mãe Também (2001), Alfonso Cuarón Zodíaco (2007), David Fincher O Lobo de Wall Street (2013), Martin Scorsese

Mais de duas décadas após o lançamento, Cidade de Deus segue vivo na memória do público. Em 2024, o filme ganhou continuação em formato de série pela HBO Max, retomando a história dos personagens originais, agora ambientada nos anos 2000.