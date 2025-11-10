Acesse sua conta
Filme brasileiro dos anos 2000 aparece entre os 100 melhores do século; veja lista

“Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, ficou em 15º lugar em votação que reuniu mais de 500 nomes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 14:00

Cidade de Deus (2002 / Fernando  Meirelles / Globoplay e Telecine)
Cidade de Deus (2002 / Fernando  Meirelles / Globoplay e Telecine) Crédito: divulgação

O cinema brasileiro voltou a brilhar no cenário internacional. O filme Cidade de Deus (2002), dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, foi o único representante do Brasil a entrar na lista dos 100 melhores filmes do século XXI, elaborada pelo The New York Times.

A produção ficou na 15ª posição entre os 100 títulos escolhidos por mais de 500 profissionais da indústria cinematográfica, entre diretores, atores, roteiristas e críticos de renome. Nomes como Guillermo del Toro, Pedro Almodóvar e Sofia Coppola participaram da votação, que pedia que cada um escolhesse dez filmes lançados desde o ano 2000.

Sem regras rígidas sobre o que define um “melhor filme”, o resultado acabou refletindo o impacto cultural e artístico de cada obra. Nesse contexto, Cidade de Deus foi novamente reconhecido por sua força narrativa, estética crua e retrato potente da desigualdade social brasileira, qualidades que o transformaram em um símbolo do cinema nacional.

O longa, inspirado no livro homônimo de Paulo Lins, já havia conquistado o mundo em 2004, quando foi indicado a quatro categorias do Oscar: Melhor Direção, Roteiro Adaptado, Fotografia e Edição.

Na lista, o filme divide espaço com produções marcantes como Parasita (2019), de Bong Joon-ho, que lidera o ranking; Cidade dos Sonhos (2001), de David Lynch; Sangue Negro (2007), de Paul Thomas Anderson; e Moonlight (2016), de Barry Jenkins.

Confira o top 20 da lista do New York Times:

  1. Parasita (2019), Bong Joon-ho
  2. Cidade dos Sonhos (2001), David Lynch
  3. Sangue Negro (2007), Paul Thomas Anderson
  4. Amor à Flor da Pele (2000), Wong Kar-Wai
  5. Moonlight (2016), Barry Jenkins
  6. Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), Ethan e Joel Coen
  7. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry
  8. Corra! (2017), Jordan Peele
  9. A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki
  10. A Rede Social (2010), David Fincher
  11. Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller
  12. Zona de Interesse (2023), Jonathan Glazer
  13. Filhos da Esperança (2006), Alfonso Cuarón
  14. Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino
  15. Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund
  16. O Tigre e o Dragão (2000), Ang Lee
  17. O Segredo de Brokeback Mountain (2005), Ang Lee
  18. E Sua Mãe Também (2001), Alfonso Cuarón
  19. Zodíaco (2007), David Fincher
  20. O Lobo de Wall Street (2013), Martin Scorsese

Mais de duas décadas após o lançamento, Cidade de Deus segue vivo na memória do público. Em 2024, o filme ganhou continuação em formato de série pela HBO Max, retomando a história dos personagens originais, agora ambientada nos anos 2000.

A nova produção parte das memórias de Buscapé (Alexandre Rodrigues) e mostra o destino de antigos e novos moradores da Cidade de Deus, mantendo o tom crítico e humano que transformou o longa em um dos maiores marcos do cinema brasileiro.

