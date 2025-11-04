SEXUALIDADE

Do ASMR à podolatria: confira os fetiches mais procurados pelos brasileiros

Cada vez mais, brasileiros buscam experiências sensoriais e psicológicas através de fetiches

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:00

Sexo Crédito: Shutterstock

Em 2025, a curiosidade sexual do brasileiro vai muito além do convencional. Segundo criadoras de conteúdo adulto da plataforma FanFever, alguns fetiches estão em alta e ganham força nos pedidos personalizados, refletindo uma busca por experiências exclusivas, sensoriais e emocionais.

Entre os mais populares, aparecem a podolatria (fetiche por pés), dominação, cuckold e até conteúdos de ASMR com temática adulta. Mas não se trata apenas de prazer físico: os clientes buscam sensações, provocações e fantasias transformadas em realidade.

Clara Wellen, estudante de psicologia e criadora de conteúdo adulto há oito anos, começou de forma anônima enquanto trabalhava em um hospital. Hoje, vive exclusivamente dessa atividade e revela que a podolatria é o fetiche mais solicitado. “O que mais recebo são pedidos relacionados a pés”, contou ao O Globo. Entre as solicitações mais curiosas, já recebeu vídeos com tortadas de chantilly no rosto, inspiradas em apresentadores de TV. Para Clara, o crescimento de criadores especializados em fetiches alimenta a curiosidade do público.

Miss Scarlett, que entrou no mercado adulto após frequentar uma festa de swing com o marido, reforça a dimensão psicológica desses desejos. “Não é só sexo, é sobre provocar, criar expectativa e transformar fantasias em realidade”, explica. Entre seus pedidos mais frequentes estão ASMR com feet, dominação, cuckold e até fetiches com smoking, mostrando que o apelo vai além do físico.

Já Tetê Carioca, publicitária que começou vendendo lingeries usadas online, se especializou em cuckold e humilhação peniana (SPH). Ela percebe variações regionais e observa tendências passageiras: “A podolatria é popular em todo o país, mas fetiches como balões aparecem de forma mais pontual em certas regiões”, comenta.

Sexo seguro 1 de 9

Verônica, veterana com nove anos de experiência no mercado, destaca a importância de conhecer cada cliente e suas preferências. Seus fetiches mais procurados são cuckold e humilhação, mas ela percebe mudanças constantes: “Mesmo diante de ondas conservadoras, sempre surgem novas tendências. É um mercado que se reinventa o tempo todo.”