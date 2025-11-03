'Rainha da Sucata' de volta ao Vale a Pena Ver de Novo: 11 curiosidades que você não sabia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:00
Após 35 anos, a novela Rainha da Sucata retorna ao ar no Vale a pena ver de novo, substituindo A Viagem a partir de 3 de novembro. Com Regina Duarte, Tony Ramos e Glória Menezes à frente do elenco, o folhetim de 1990 continua conquistando fãs com sua mistura de drama, humor e personagens inesquecíveis.
Com histórias marcantes, bastidores curiosos e personagens inesquecíveis, Rainha da Sucata promete conquistar uma nova geração de telespectadores e emocionar os fãs de longa data.