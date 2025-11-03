Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Rainha da Sucata' de volta ao Vale a Pena Ver de Novo: 11 curiosidades que você não sabia

Veja detalhes que marcaram o clássico da TV Globo dos anos 90

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:00

Rainha da Sucata
Rainha da Sucata Crédito: Reprodução

Após 35 anos, a novela Rainha da Sucata retorna ao ar no Vale a pena ver de novo, substituindo A Viagem a partir de 3 de novembro. Com Regina Duarte, Tony Ramos e Glória Menezes à frente do elenco, o folhetim de 1990 continua conquistando fãs com sua mistura de drama, humor e personagens inesquecíveis.

  • Confira 11 curiosidades que marcaram a produção:

  • 1. Sinopse escrita às pressas
    O autor Silvio de Abreu criou a sinopse em apenas um mês, atendendo a um pedido de Boni, que precisava de uma trama de novela das 19h com a linguagem de novela das 20h, após a desistência de exibir Araponga.

Leia mais

Imagem - 5 receitas de comida de boteco para fazer em casa

5 receitas de comida de boteco para fazer em casa

Imagem - 7 dicas para evitar ciladas financeiras no fim de ano

7 dicas para evitar ciladas financeiras no fim de ano

Imagem - 5 receitas surpreendentes com abóbora-moranga para o almoço

5 receitas surpreendentes com abóbora-moranga para o almoço

  • 2. Capítulos reescritos e cenas atualizadas
    Durante o confisco da poupança em 1990, Silvio de Abreu precisou reescrever 30 capítulos e regravar cenas para manter a história coerente com a situação econômica do país. A protagonista Maria do Carmo (Regina Duarte) tinha seu dinheiro investido em construção, evitando prejuízos.

  • 3. Estreia em novelas
    A personagem Nicinha, interpretada por Marisa Orth, marcou a estreia da atriz em folhetins. Conhecida pelo bordão “eu quero ser a outra”, ela foi eleita revelação feminina pela APCA.

  • 4. Gagueira de Fagundes
    O personagem Caio Szimanski, vivido por Antonio Fagundes, era gago, sugestão do próprio ator. Já Dona Armênia (Aracy Balabanian) trouxe sotaque e cultura armênia para a trama, enriquecendo os núcleos cômicos.

Rainha da Sucata

Rainha da Sucata por Reprodução
Regina Duarte em "Rainha da Sucata" por Reprodução | Acervo TV Globo
Clássico Rainha da Sucata deve substituir A Viagem na Globo por Reprodução/TV Globo
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por Reprodução
Rainha da Sucata por divulgação
1 de 11
Rainha da Sucata por Reprodução

  • 5. Abertura icônica
    A vinheta trazia uma boneca de sucata, feita com baldes, molas, ferro, ventilador e tábua de passar roupas, ao som de Me Chama que Eu Vou, de Sidney Magal. A coreografia de lambada ajudou a popularizar o gênero musical no país.

  • 6. Concorrência com Pantanal
    Embora exibida na mesma época que Pantanal (Manchete, 1990), Rainha da Sucata não competia diretamente. O horário de exibição era diferente: 20h30 contra 21h30. A trama chegava a terminar mais tarde para tentar manter a audiência.

  • 7. Dieta de Claudia Raia
    Para viver Adriana, a “bailarina da coxa grossa”, Claudia Raia precisou engordar 10 kg. Depois, pediu ao autor cenas em que a personagem passasse por uma dieta rigorosa, criando momentos hilários.

  • 8. Ajuda de Gilberto Braga
    Silvio de Abreu contou com o amigo Gilberto Braga para equilibrar comédia e drama. O conselho foi separar os núcleos cômicos dos dramáticos, garantindo ritmo e diversidade à trama.

10 atrizes de A Viagem que se afastaram das novelas

Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução
Alexandre e Téo, em A Viagem por Reprodução
Viviane, que viveu Patty, teve em A Viagem sua única experiência em novelas. Hoje com 36 anos, ela atua como coordenadora de marketing e prefere manter uma vida discreta por Reprodução
Alexandre, de A Viagem por Reprodução
A intérprete de Sofia tem 51 anos e se afastou das novelas desde Cobras e Lagartos (2006). Atualmente, Roberta é sócia de uma empresa voltada a treinamentos e desenvolvimento profissional por Reprodução
Cena de A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Estreando em Mulheres de Areia (1993), Cibele viveu Maria em A Viagem. Após participações em produções da Globo e da Record, como Sansão e Dalila (2011) e Rei Davi (2012), ela se afastou após sofrer um acidente nas gravações. Hoje, aos 56 anos, trabalha como terapeuta holística e prioriza a vida em família por Reprodução
Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/TV Globo
Aos 90 anos, Myriam Pérsia pode ser vista na reprise como Salomé. Ícone das novelas entre os anos 1960 e 1980, ela está afastada da TV desde Verdades Secretas (2015). Aposentada, vive de forma reservada e longe das redes sociais por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Com papéis marcantes em Meu Bem, Meu Mal (1990), Deus nos Acuda (1992) e A Viagem (1994), Mylla Christie se afastou das novelas após As Aventuras de Poliana (2018). Aos 54 anos, se reinventou como corretora de imóveis de luxo e abriu uma imobiliária com o marido, Tutu Sartori, em São Paulo por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Na época de A Viagem, Mara Carvalho, a Regina da trama, era casada com Antonio Fagundes. Após participações em diversas produções, ela deixou a TV após o remake de Ti-Ti-Ti (2010) e desde então se dedica aos palcos por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Keila Bueno, a Naná, praticamente se despediu da TV após A Viagem. Hoje com 57 anos, atua no teatro como atriz, coreógrafa e diretora de movimento. Ela também mantém um ateliê de artesanato por Reprodução
Cena de 'A Viagem' por Reprodução/Globo
A veterana Laura Cardoso, que deu vida à Guiomar, é um dos grandes nomes da TV brasileira. Aos 97 anos, está longe das novelas desde A Dona do Pedaço (2019). Vivendo em Itu (SP), cercada pela natureza, ela leva uma rotina tranquila. Em 2024, foi homenageada pela Globo em um especial dedicado à sua carreira por Reprodução
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Divulgação
A atriz que interpretou Glória deixou a Globo após JK (2006) e migrou para a Record, onde participou de sucessos como Os Dez Mandamentos (2015). Longe das novelas desde Topíssima (2019), Denise, hoje com 71 anos, dedica-se ao teatro por Reprodução
1 de 19
Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução

  • 9. Dona Armênia e os ‘três filhinhas’
    A personagem de Aracy Balabanian conquistou o público a ponto de retornar em Deus nos Acuda (1992), mantendo a essência de seu temperamento marcante.

  • 10. Primeira novela do horário nobre em SP
    Rainha da Sucata foi a primeira novela das 19h ambientada em São Paulo, marcando uma mudança em relação às tramas que se passavam no Rio ou em cidades fictícias.

  • 11. Cena de suicídio da vilã
    O desfecho da antagonista Laurinha Figueroa (Glória Menezes) inclui um suicídio impactante. Para gravar a queda do prédio, foi usado um boneco com o mesmo peso da atriz, garantindo segurança e realismo nas cenas finais.

Com histórias marcantes, bastidores curiosos e personagens inesquecíveis, Rainha da Sucata promete conquistar uma nova geração de telespectadores e emocionar os fãs de longa data.

Leia mais

Imagem - 6 novelas turcas imperdíveis no Globoplay que vão conquistar o seu coração

6 novelas turcas imperdíveis no Globoplay que vão conquistar o seu coração

Imagem - A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda

A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda

Imagem - 10 atrizes de 'A Viagem' que sumiram da TV: veja como estão e o que fazem hoje

10 atrizes de 'A Viagem' que sumiram da TV: veja como estão e o que fazem hoje

Tags:

tv Globo Novelas Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo Rainha da Sucata Vale A Pena ver de Novo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Suzane von Richthofen realmente sobreviveu a ataque do PCC ao se esconder em armário na cadeia?

Suzane von Richthofen realmente sobreviveu a ataque do PCC ao se esconder em armário na cadeia?
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada