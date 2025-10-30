Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda

Exibida em 1980, novela causou polêmica ao abordar temas considerados tabus na época

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:00

Vera Fischer em 'Coração Alado'
Vera Fischer em 'Coração Alado' Crédito: Reprodução/TV Globo

Exibida há 45 anos, Coração Alado é lembrada como uma das novelas mais ousadas e polêmicas já produzidas pela Globo. Escrita por Janete Clair, a trama foi ao ar em 1980 e escandalizou o público da época ao exibir cenas que envolviam estupro e masturbação, temas até então praticamente proibidos na televisão brasileira. O impacto foi tão grande que a emissora decidiu apagar parte das fitas originais, tornando o folhetim um dos mais “misteriosos” de seu acervo.

A história girava em torno de Juca Pitanga (Tarcísio Meira), um artista plástico nordestino que se muda para o Rio de Janeiro em busca de sucesso. Lá, ele se envolve em um triângulo amoroso com Catucha (Débora Duarte) e Vivian (Vera Fischer), que acabaria protagonizando uma das sequências mais controversas da teledramaturgia brasileira.

No meio da trama, o público foi surpreendido por uma cena em que Vivian é violentada pelo cunhado Leandro (Ney Latorraca) durante uma viagem. A sequência causou enorme repercussão e dividiu opiniões. Na história, a personagem engravida e passa a viver um drama ao não saber se o filho seria de Leandro ou de Juca.

Leia mais

Imagem - Antes de show no Brasil, Axl Rose se irrita e causa confusão em apresentação do Guns N’ Roses

Antes de show no Brasil, Axl Rose se irrita e causa confusão em apresentação do Guns N’ Roses

Imagem - Semana de poder: 6 signos alcançarão conquistas inesperadas de 21 a 28 de outubro

Semana de poder: 6 signos alcançarão conquistas inesperadas de 21 a 28 de outubro

Imagem - Angélica relembra abuso sofrido por grupo de homens aos 15 anos: 'Normalizam'

Angélica relembra abuso sofrido por grupo de homens aos 15 anos: 'Normalizam'

As maiores brigas em bastidores de novelas da Globo

Cauã Reymond e Bella Campos por Reprodução/TV Globo
Vera Fischer e Felipe Camargo por Reprodução
Lilia Cabral e Marina Ruy Barbosa por Reprodução/TV Globo
Bianca Bin e Flávia Alessandra em "Êta Mundo Bom" por Reprodução/TV Globo
Carolina Ferraz e Francisco Cuoco em "Pecado Capital" por Reprodução/TV Globo
1 de 5
Cauã Reymond e Bella Campos por Reprodução/TV Globo

Janete Clair chegou a explicar, em entrevista à época, que a ideia da cena surgiu a partir de uma carta real enviada por uma telespectadora anos antes. “Era uma história triste, mas muito humana. Decidi usar na novela porque trazia um dilema forte, que mudava o rumo da personagem”, declarou.

Críticos, no entanto, não pouparam comentários. No Jornal do Brasil, a jornalista Maria Helena Dutra ironizou a sequência, afirmando que a cena “soaria verossímil se não fosse pela diferença física entre os atores”, descrevendo Vera Fischer como “forte demais para uma vítima indefesa”.

Como se não bastasse a polêmica anterior, outra sequência de Coração Alado voltou a provocar reações intensas. Em uma cena envolvendo a personagem Catucha, foi sugerida uma masturbação, algo inédito na TV aberta da época. O episódio ficou ainda mais constrangedor porque um áudio de bastidores, com instruções do diretor Roberto Talma para Débora Duarte, acabou sendo transmitido junto à cena.

Coração Alado causou polêmica e foi apagada do acervo da Globo

Vera Fischer em 'Coração Alado' por Reprodução/TV Globo
Tarcísio Meira (Juca Pitanga) e Débora Duarte (Catucha) em cena de Coração Alado por Reprodução/TV Globo
Vera Fischer e Tarcísio Meira em Coração Alado por Reprodução/TV Globo
Tarcísio Meira e Vera Fischer se beijam em Coração Alado (1980), que mostrou estupro e masturbação por Reprodução/TV Globo
A novela 'Coração Alado', de Janete Clair, em 1980 por Reprodução/Aquivo Globo
Carlos Augusto Strazzer, Vera Fischer e Tarcísio Meira em Coração Alado por Reprodução/TV Globo
A novela 'Coração Alado', de Janete Clair, em 1980 por Divulgação
1 de 7
Vera Fischer em 'Coração Alado' por Reprodução/TV Globo

O escândalo foi imediato. Pouco depois, a Globo determinou que o capítulo fosse removido do arquivo e apagado definitivamente, junto com várias outras gravações da novela.

Apesar de ter recuperado a audiência após um início difícil, Coração Alado se tornou um assunto delicado dentro da emissora. A Globo nunca reprisou a trama e, segundo registros, destruiu grande parte das fitas originais, restando apenas seis capítulos completos, preservados por projetos de restauração.

Esses capítulos, os dois primeiros, dois do meio e dois finais, foram digitalizados e incluídos no Projeto Resgate do Globoplay em 2024, permitindo que o público tivesse um vislumbre de uma novela que ousou demais para sua época.

Leia mais

Imagem - 5 hábitos essenciais para preservar a saúde dos joelhos

5 hábitos essenciais para preservar a saúde dos joelhos

Imagem - 5 dicas para lucrar de verdade na Black Friday

5 dicas para lucrar de verdade na Black Friday

Imagem - Lombalgia: 7 dicas eficazes para aliviar e prevenir dores nas costas

Lombalgia: 7 dicas eficazes para aliviar e prevenir dores nas costas

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lembra dela? Atriz que viveu Anita abandona novelas da Globo e vira servidora pública

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Cantora que teve música mais tocada no Brasil e virou hit em novela da Globo hoje é advogada da Petrobras

Novelas verticais: entenda o que são e por que estão conquistando cada vez mais espaço no Brasil

Três Graças: veja quem é quem na nova novela das 9 da Globo

Tags:

tv Globo Novelas Globo Novela Polêmica Rede Globo Novelas da Rede Globo Coração Alado

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Quarto por R$ 5? Hotel japonês oferece hospedagem quase grátis em troca da sua privacidade

Quarto por R$ 5? Hotel japonês oferece hospedagem quase grátis em troca da sua privacidade
Imagem - Virginia Fonseca monta guarda-roupa em Madri após assumir namoro com Vini Jr.: 'Comprar coisas para deixar aqui'

Virginia Fonseca monta guarda-roupa em Madri após assumir namoro com Vini Jr.: 'Comprar coisas para deixar aqui'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada