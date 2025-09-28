NOVA CARREIRA

Lembra dela? Atriz que viveu Anita abandona novelas da Globo e vira servidora pública

Formada em Jornalismo e Direito, ela atuou na novela Caras e Bocas em 2009

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 11:50

Danieli Haloten Crédito: Reprodução

Danieli Haloten ficou conhecida em 2009 ao interpretar Anita em Caras e Bocas, novela de Walcyr Carrasco exibida pela Globo. Na trama, ela fez história como a primeira atriz cega da teledramaturgia brasileira. Aos 29 anos, recebeu o convite de um dos autores, que buscava incluir um personagem com deficiência, e enviou um vídeo de atuação que garantiu sua estreia.

Mais de 15 anos depois, a ex-atriz deixou os sets para construir uma nova carreira. Formada em Jornalismo e Direito, Danieli hoje trabalha no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. No cargo, ela atua em defesa da inclusão e dos direitos das pessoas com deficiência, causa à qual direciona seus esforços.

Entre os projetos que desenvolve no TRT, está a participação em programas de trabalho apoiado, em que conta com o auxílio de um estagiário para superar barreiras visuais em tarefas administrativas. Danieli também participa de painéis e palestras na Escola Judicial do TRT-SC, onde aponta dificuldades enfrentadas no dia a dia, como sistemas e documentos que ainda não são compatíveis com leitores de tela.

A servidora também prepara uma palestra no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, para discutir barreiras em concursos públicos e cobrar mudanças que garantam igualdade de condições para candidatos com deficiência. Fora do ambiente institucional, ela utiliza redes sociais e um canal no YouTube para informar sobre direitos e dar visibilidade a pautas de acessibilidade.

Outro ponto que Danieli costuma destacar é a demora no processo de obtenção de cães-guia. Há anos na fila de espera, ela reforça como a ausência do animal impacta sua autonomia, usando o tema para chamar atenção à necessidade de políticas mais eficazes de inclusão.

Ao relembrar o período em que esteve na TV, Danieli descreve a experiência como intensa e enriquecedora. Para ela, gravar diariamente e mergulhar em uma personagem tão diferente foi um aprendizado marcante. Mesmo assim, afirma que não se reconhece mais ao assistir suas cenas e não pensa em retornar à atuação, já que sua vida tomou outros rumos.