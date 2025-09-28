ASTROLOGIA

Hora de tomar decisões: veja a carta de tarot para cada signo neste 28 de setembro

Leitura indica que o dia será marcado por transformações, escolhas importantes e oportunidades de renovação em diferentes áreas da vida

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 00:01

Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot para este domingo (28) revela que a energia da Roda da Fortuna movimenta os signos e anuncia ciclos de mudança. Enquanto alguns precisarão encarar transformações mais profundas, outros terão clareza para tomar decisões ou aproveitar oportunidades que se abrem. A mensagem principal é estar aberto às reviravoltas e confiar no processo de renovação que se apresenta.

Áries

Carta: A Roda da Fortuna

Conselho: Um ciclo novo pode se iniciar. Esteja preparado para aproveitá-lo com coragem e discernimento. O momentum favorece mudanças que trarão evolução a médio prazo.

Touro

Carta: A Justiça

Conselho: Foco em equilíbrio, integridade e consequências. Hoje, decisões éticas e escolhas ponderadas têm grande peso nos resultados futuros. Evite atalhos.

Gêmeos

Carta: O Enforcado

Conselho: É momento de ver as coisas de outro ângulo. Talvez segurar um pouco, renunciar ao controle ou mudar a perspectiva traga clareza. Nem tudo exige ação imediata.

Câncer

Carta: A Imperatriz

Conselho: Conecte-se à criatividade, ao cuidado, ao cultivo de beleza e abundância. Hoje é favorável nutrir projetos emocionais, artísticos ou domésticos com carinho.

Leão

Carta: O Sol

Conselho: Aproveite o brilho do dia para expressar sua autenticidade. As relações respondem bem à sua energia positiva. Você pode ser reconhecido pelo que faz ou pelo que representa.

Virgem

Carta: O Mago

Conselho: Use seus recursos com habilidade. Você tem o potencial de manifestar aquilo que deseja, combinando vontade, concentração e atitudes concretas.

Libra

Carta: A Lua

Conselho: Atenção às ilusões, medos e sonhos. O que ocorre nos bastidores da mente pode influenciar emoções hoje. Escute sua intuição, mas evite conclusões precipitadas.

Escorpião

Carta: A Torre

Conselho: Transformações abruptas podem ocorrer. Algo pode ruir para que uma nova estrutura surja. Embora possa assustar, essa mudança muitas vezes liberta de velhos condicionamentos.

Sagitário

Carta: A Temperança

Conselho: Busque moderação, paciência e a arte de equilibrar opostos. Não force situações; permita que os processos se completem em seu tempo.

Capricórnio

Carta: O Carro

Conselho: Prossiga com determinação e foco. A disciplina e a coragem trarão encaminhamentos favoráveis. Evite distrações que desviem você do objetivo.

Aquário

Carta: Os Enamorados

Conselho: Definições ligadas ao coração ou a valores podem marcar o dia. Pense bem nas escolhas, sobretudo nos compromissos emocionais e nas alianças que fizer.

Peixes

Carta: A Estrela