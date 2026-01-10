Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oportunidades aparecem sem aviso hoje (10 de janeiro) e abrem caminhos inesperados para 3 signos

Um dia de decisões rápidas, encontros certos e atitudes que fazem a sorte finalmente responder

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos, anjo e sorte
Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 10 de janeiro, é um daqueles dias em que a sorte não chega por acaso. Ela responde a escolhas, coragem e atitude. Pequenos movimentos feitos agora têm impacto imediato, abrindo portas que pareciam fechadas e trazendo aquela sensação rara de estar no lugar certo, na hora certa. Para três signos, o dia marca uma virada clara, com resultados visíveis e um alívio que chega junto com a confiança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Gêmeos, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (10 de janeiro) e sentem uma virada impossível de ignorar

Gêmeos, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (10 de janeiro) e sentem uma virada impossível de ignorar

Imagem - Uma decisão muda tudo hoje (10 de janeiro) e alguns signos sentem a virada no ar

Uma decisão muda tudo hoje (10 de janeiro) e alguns signos sentem a virada no ar

Imagem - A sorte muda de lado, e Leão, Escorpião e mais 2 signos entram em uma fase de abundância poderosa a partir de hoje (9 de janeiro)

A sorte muda de lado, e Leão, Escorpião e mais 2 signos entram em uma fase de abundância poderosa a partir de hoje (9 de janeiro)

Câncer: Hoje, a sorte se manifesta através do tempo perfeito. Algo acontece exatamente quando você estava pronto para agir, mesmo que não tivesse total certeza disso. Ao confiar no seu instinto e dar o primeiro passo, tudo começa a fluir com mais leveza.

Dica cósmica: Não adie o que o seu coração já decidiu.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Leão: A sorte aparece quando você se coloca em evidência sem medo. Uma atitude firme, uma decisão assumida ou até uma exposição inesperada faz com que oportunidades surjam naturalmente. Hoje, ser visto é positivo.

Dica cósmica: Liderar com convicção abre caminhos que você nem imaginava.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Escorpião: Para você, a sorte vem depois de enfrentar algo que vinha sendo evitado. Ao resolver uma pendência ou dizer o que precisava ser dito, um peso sai das costas e a vida responde rapidamente. O alívio é imediato.

Dica cósmica: Resolver liberta e atrai o que é melhor.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Tags:

Signo Câncer Leão Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - A planta ideal para colocar na porta de casa e atrair riqueza e prosperidade em 2026 já é bem conhecida

A planta ideal para colocar na porta de casa e atrair riqueza e prosperidade em 2026 já é bem conhecida
Imagem - Bolo, 'molho' e sangue no olho: Veja como foi a estreia da Casa de Vidro do BBB 26 em Salvador

Bolo, 'molho' e sangue no olho: Veja como foi a estreia da Casa de Vidro do BBB 26 em Salvador
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (10) ativa sorte inesperada

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (10) ativa sorte inesperada

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa