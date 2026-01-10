Oportunidades aparecem sem aviso hoje (10 de janeiro) e abrem caminhos inesperados para 3 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 07:00
Hoje, dia 10 de janeiro, é um daqueles dias em que a sorte não chega por acaso. Ela responde a escolhas, coragem e atitude. Pequenos movimentos feitos agora têm impacto imediato, abrindo portas que pareciam fechadas e trazendo aquela sensação rara de estar no lugar certo, na hora certa. Para três signos, o dia marca uma virada clara, com resultados visíveis e um alívio que chega junto com a confiança. Veja a previsão do site "Your Tango".
Câncer: Hoje, a sorte se manifesta através do tempo perfeito. Algo acontece exatamente quando você estava pronto para agir, mesmo que não tivesse total certeza disso. Ao confiar no seu instinto e dar o primeiro passo, tudo começa a fluir com mais leveza.
Dica cósmica: Não adie o que o seu coração já decidiu.
Leão: A sorte aparece quando você se coloca em evidência sem medo. Uma atitude firme, uma decisão assumida ou até uma exposição inesperada faz com que oportunidades surjam naturalmente. Hoje, ser visto é positivo.
Dica cósmica: Liderar com convicção abre caminhos que você nem imaginava.
Escorpião: Para você, a sorte vem depois de enfrentar algo que vinha sendo evitado. Ao resolver uma pendência ou dizer o que precisava ser dito, um peso sai das costas e a vida responde rapidamente. O alívio é imediato.
Dica cósmica: Resolver liberta e atrai o que é melhor.
