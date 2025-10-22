Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lombalgia: 7 dicas eficazes para aliviar e prevenir dores nas costas

A dor lombar pode indicar problemas mais sérios na coluna

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 12:43

A lombalgia pode ter várias causas e merece atenção (Imagem: PRPicturesProduction | Shutterstock)
A lombalgia pode ter várias causas e merece atenção Crédito: Imagem: PRPicturesProduction | Shutterstock

A lombalgia é o nome dado à dor na região lombar, que pode variar de leve e passageira a intensa e incapacitante. Na maioria dos casos, está relacionada à má postura, ao esforço físico excessivo ou ao sedentarismo. No entanto, também pode indicar condições mais sérias, como hérnia de disco ou artrose.

A dor lombar afeta até 80% da população e não deve ser ignorada. O neurocirurgião Dr. Carlos Massella Jr., especialista em crânio e coluna vertebral, alerta que a lombalgia pode ser um sinal de doenças graves e merece atenção médica.

Abaixo, o neurocirurgião dá 7 dicas para cuidar das suas costas. Confira!

1. Não banalize a dor

A demora em buscar ajuda médica é comum entre quem sofre com dor lombar. “Grande parte dos pacientes chega ao consultório após meses convivendo com dor. Muitos atribuem o incômodo à postura ou ao cansaço, mas em alguns casos estamos diante de hérnias de disco , compressões nervosas ou alterações estruturais da coluna que exigem tratamento específico”, explica o neurocirurgião Dr. Carlos Massella Jr.

2. Fique atento aos sinais de alerta

Dor que irradia para as pernas, dormência ou perda de força exige avaliação médica imediata. “Toda dor persistente deve ser investigada. O corpo dá sinais de alerta que não podem ser ignorados”, reforça o médico.

3. Cuidado com o sedentarismo e o excesso de peso

Ficar muitas horas sentado ou carregar quilos extras agrava o quadro. Segundo o médico, o estilo de vida moderno contribui diretamente para problemas na coluna.

4. Evite automedicação

O hábito de acreditar que “a dor vai passar sozinha” pode atrasar o diagnóstico e aumentar o risco de complicações. Procure orientação profissional antes de tomar remédios por conta própria.

Fazer pausas durante o trabalho para alongar o corpo ajuda a proteger a coluna (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
Fazer pausas durante o trabalho para alongar o corpo ajuda a proteger a coluna Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

5. Invista em prevenção

Hábitos cotidianos aparentemente inofensivos podem impactar diretamente a saúde da coluna. “Trabalhar sentado por horas, dormir mal e negligenciar a atividade física são comportamentos que cobram um preço alto. Investir em prevenção é o melhor tratamento”, alerta o neurocirurgião.

6. Reeduque sua postura e fortaleça a musculatura

Fisioterapia, alongamentos e exercícios específicos são essenciais para reduzir a dor e prevenir novos episódios.

7. Conheça as opções de tratamento para a dor lombar

O tratamento vai muito além do uso de remédios. Em casos mais graves, como compressão de nervo ou deformidade da coluna, a cirurgia pode ser necessária, mas sempre associada a mudanças no estilo de vida.

Por Sarah Monteiro

Mais recentes

Imagem - Defesa Civil aciona sirenes em duas comunidades de Salvador

Defesa Civil aciona sirenes em duas comunidades de Salvador
Imagem - Justiça cita 'descontrole emocional' e mantém prisão de mulher que esfaqueou filho de 8 anos

Justiça cita 'descontrole emocional' e mantém prisão de mulher que esfaqueou filho de 8 anos
Imagem - A dois meses do Natal, shopping inaugura decoração com apresentação gratuita de Patati e Patatá

A dois meses do Natal, shopping inaugura decoração com apresentação gratuita de Patati e Patatá

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada