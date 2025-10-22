ASTROLOGIA

Semana de poder: 6 signos alcançarão conquistas inesperadas de 21 a 28 de outubro

É tempo de acreditar e permitir que o destino mostre seu lado mais generoso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 01:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O universo se movimenta para trazer proteção, sorte e oportunidades especiais a seis signos do zodíaco. Sob uma vibração de luz e renovação, os próximos dias serão marcados por conquistas inesperadas e sensações de paz. É tempo de acreditar e permitir que o destino mostre seu lado mais generoso.

Touro

A bênção chega pela estabilidade. Questões financeiras ou familiares que estavam travadas começam a fluir e trazer alívio. A energia da Terra renova sua confiança e mostra que a paciência sempre compensa.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Gêmeos

Uma onda de boas notícias ilumina sua semana. Portas se abrem em áreas que pareciam sem saída, especialmente no trabalho e nos estudos. Ouça sua intuição, ela será o canal direto para essa bênção.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Câncer

O céu envia conforto e proteção espiritual. Situações emocionais ganham clareza e o coração encontra descanso. Um reencontro ou mensagem importante pode confirmar que o universo nunca falha com quem age com amor.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Virgem

A bênção vem através da organização e do merecimento. O que parecia distante começa a se concretizar. A energia cósmica recompensa seus esforços e traz resultados tangíveis, seja no campo material ou afetivo.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Escorpião

Transformações positivas se aproximam. Você será guiado para o caminho certo, mesmo que precise deixar algo para trás. Uma energia protetora o envolve e impulsiona uma nova fase de prosperidade e cura interior.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Peixes

A espiritualidade está mais presente do que nunca. Sinais, sonhos e coincidências mostram que algo maior cuida de você. A bênção chega em forma de paz, inspiração e fé renovada para seguir em frente.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5