Cantora que teve música mais tocada no Brasil e virou hit em novela da Globo virou advogada da Petrobras

Advogada dominava paradas de sucesso nos anos 90, mas não se habituou com a fama

Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 22:27

Ela fez sucesso com música de abertura de novela da Globo Crédito: Reprodução

Ela foi uma das vozes mais conhecidas do Brasil na década de 1990. Conhecida pela voz que canta “Palpite” na abertura de um dos maiores sucessos da Globo, “Por Amor” (1998), Vanessa Rangel deixou saudades nas músicas e muitos se questionam: ‘por que ela não volta?’

Esse pedido é comum entre muitos fãs da artistas e até mesmo dos jovens da geração Z, que conheceram a música através de cortes da novela no TikTok, que tem a música como pano de fundo da trilha sonora do casal Nando e Milena, na TV Globo.

Formada em direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Vanessa não se habituou à rotina intensa de shows e não gostava muito dos holofotes, por isso decidiu deixar a carreira de cantora para trás e voltar a atuar como advogada. O emprego mais recente da ex-cantora é servidora pública da Petrobras.