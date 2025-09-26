Acesse sua conta
Cantora que teve música mais tocada no Brasil e virou hit em novela da Globo virou advogada da Petrobras

Advogada dominava paradas de sucesso nos anos 90, mas não se habituou com a fama

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 22:27

Ela fez sucesso com música de abertura de novela da Globo
Crédito: Reprodução

Ela foi uma das vozes mais conhecidas do Brasil na década de 1990. Conhecida pela voz que canta “Palpite” na abertura de um dos maiores sucessos da Globo, “Por Amor” (1998), Vanessa Rangel deixou saudades nas músicas e muitos se questionam: ‘por que ela não volta?’

Cantora

Esse pedido é comum entre muitos fãs da artistas e até mesmo dos jovens da geração Z, que conheceram a música através de cortes da novela no TikTok, que tem a música como pano de fundo da trilha sonora do casal Nando e Milena, na TV Globo. 

Formada em direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Vanessa não se habituou à rotina intensa de shows e não gostava muito dos holofotes, por isso decidiu deixar a carreira de cantora para trás e voltar a atuar como advogada. O emprego mais recente da ex-cantora é servidora pública da Petrobras.

No entanto, Vanessa permanece fazendo sucesso com sua música em todas as gerações. Inclusive um vídeo circula na rede social em que a funcionária de uma loja chega para mais um dia de trabalho e dá ‘de cara’ com a ex-cantora, que fez apenas dois álbuns: o homônimo “Vanessa Rangel” e “Mediterrâneo”. A funcionária chega a colocar seu maior sucesso para tocar, arrancando sorrisos de Vanessa.

@rrayani0

Divaaaaa acessível

♬ Palpite - Vanessa Rangel

