Atriz de ‘A Viagem’ se afastou da TV após sofrer queimadura em incêndio na Record; saiba por onde anda

Atriz interpreta Maria em novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:27

Atriz pretende voltar para TV Crédito: Reprodução | Globo

Afastada da TV, Cibele Larrama está no ar em “A Viagem” (1994) no Vale a Pena Ver de Novo como Maria, babá da filha de Diná (Christiane Torloni), mas se afastou dos estúdios após sofrer uma queimadura no rosto na emissora Record.

Quando esteve na TV Record na minissérie “Rei Davi” (2012), a atriz passou por um acidente no set de gravação. A cena mostraria sua personagem pegando fogo no rosto.

Segundo com a atriz, em entrevista ao jornal O Globo, o diretor-geral pediu que amarrasse pólvora em seu corpo para um efeito maior. “Foi um improviso que não deu certo”, relatou Cibele.

A atriz explicou que no hospital “acharam que eu tinha queimado o rosto inteiro. Queimei uma parte em terceiro e segundo grau”.

“Em 45 dias, o médico ficou impressionado com minha evolução. A Record perguntou se eu queria ficar até o fim da minissérie, e eu disse que sim, porque estava viva. Podia ter morrido, não foi brincadeira. Ter queimado só uma parte foi um milagre. Foi uma fatalidade, todos sofreram, os responsáveis e eu. Entendemos que acidentes acontecem”, disse a atriz que explicou pela primeira vez sobre o acidente.

Com uma jornada no kardecismo - doutrina espiritualista - hoje Cibele estuda reiki, cromoterapia, barras de access e florais. A atriz atua como terapeuta holística e tem uma sala para atender clientes, é professora, além de ter feito mestrado.

Longe da TV desde 2014, quando fez “Milagres de Jesus” (2014) na Record, a atriz não abandonou a carreira de atriz e se dedicou a outros projetos.