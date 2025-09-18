Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de ‘A Viagem’ se afastou da TV após sofrer queimadura em incêndio na Record; saiba por onde anda

Atriz interpreta Maria em novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:27

Atriz pretende voltar para TV
Atriz pretende voltar para TV Crédito: Reprodução | Globo

Afastada da TV, Cibele Larrama está no ar em “A Viagem” (1994) no Vale a Pena Ver de Novo como Maria, babá da filha de Diná (Christiane Torloni), mas se afastou dos estúdios após sofrer uma queimadura no rosto na emissora Record.

Cenas de A Viagem

A Viagem por Reprodução | TV Globo
A por Reprodução | TV Globo
A Viagem por Reprodução | TV Globo
A Viagem por Reprodução | TV Globo
A Viagem por Reprodução | TV Globo
1 de 5
A Viagem por Reprodução | TV Globo

Leia mais

Imagem - 'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

Imagem - O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

O que é o ritual da ‘mesa branca’ da novela ‘A Viagem’?

Imagem - Três dias sem comer: ‘Peão’ da novela ‘A Viagem’ faz do jejum intermitente um hábito

Três dias sem comer: ‘Peão’ da novela ‘A Viagem’ faz do jejum intermitente um hábito

Quando esteve na TV Record na minissérie “Rei Davi” (2012), a atriz passou por um acidente no set de gravação. A cena mostraria sua personagem pegando fogo no rosto.

Segundo com a atriz, em entrevista ao jornal O Globo, o diretor-geral pediu que amarrasse pólvora em seu corpo para um efeito maior. “Foi um improviso que não deu certo”, relatou Cibele.

A atriz explicou que no hospital “acharam que eu tinha queimado o rosto inteiro. Queimei uma parte em terceiro e segundo grau”.

“Em 45 dias, o médico ficou impressionado com minha evolução. A Record perguntou se eu queria ficar até o fim da minissérie, e eu disse que sim, porque estava viva. Podia ter morrido, não foi brincadeira. Ter queimado só uma parte foi um milagre. Foi uma fatalidade, todos sofreram, os responsáveis e eu. Entendemos que acidentes acontecem”, disse a atriz que explicou pela primeira vez sobre o acidente.

Cibele Larrama

Cibele Larrama por Reprodução | Redes Sociais
Cibele Larrama por Reprodução | Redes Sociais
Cibele Larrama por Reprodução | Redes Sociais
Cibele Larrama por Reprodução | Redes Sociais
1 de 4
Cibele Larrama por Reprodução | Redes Sociais

Com uma jornada no kardecismo - doutrina espiritualista - hoje Cibele estuda reiki, cromoterapia, barras de access e florais. A atriz atua como terapeuta holística e tem uma sala para atender clientes, é professora, além de ter feito mestrado.

Longe da TV desde 2014, quando fez “Milagres de Jesus” (2014) na Record, a atriz não abandonou a carreira de atriz e se dedicou a outros projetos.

A atriz que é mãe de Zyan, de 21 anos, e Kyan, de 26 anos, fez peças de teatro e rodou “A Flor de Gigóia”, um filme independente. A artista ainda revelou que pretende fazer um monólogo.

Leia mais

Imagem - Aprenda 5 receitas para o almoço com molho à bolonhesa

Aprenda 5 receitas para o almoço com molho à bolonhesa

Imagem - 3 golpes digitais mais comuns e como se proteger deles

3 golpes digitais mais comuns e como se proteger deles

Imagem - Entenda a importância da doação de medula óssea e quem pode doar

Entenda a importância da doação de medula óssea e quem pode doar

Mais recentes

Imagem - Banda Eva será atração de encerramento da Maratona Salvador 2025

Banda Eva será atração de encerramento da Maratona Salvador 2025
Imagem - MC Poze debocha ao ter carro blindado roubado no Rio: 'Se é meu vai voltar'

MC Poze debocha ao ter carro blindado roubado no Rio: 'Se é meu vai voltar'
Imagem - 4 signos devem prever o futuro através dos sonhos neste mês de setembro

4 signos devem prever o futuro através dos sonhos neste mês de setembro

MAIS LIDAS

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
01

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores
02

BYD e metalúrgicos fecham acordo para reajuste de salários em Camaçari; veja valores

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
04

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato