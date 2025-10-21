Antes de show no Brasil, Axl Rose se irrita e causa confusão em apresentação do Guns N’ Roses

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17:57
A poucos dias de desembarcar no Brasil, o Guns N’ Roses protagonizou um momento tenso durante show em Buenos Aires, na Argentina, no último fim de semana. Logo na primeira música da apresentação, o vocalista Axl Rose se irritou com uma falha no som e acabou lançando o microfone na direção do baterista Isaac Carpenter, além de chutar parte da bateria antes de deixar o palco visivelmente furioso.
De acordo com o site TMZ, a reação explosiva de Axl não teve relação com o desempenho do baterista, mas sim com um problema em seu retorno de áudio, o cantor ouvia apenas a percussão, o que o fez perder o tempo da canção. “Vou ter que improvisar”, disse o frontman em um vídeo gravado por um fã presente no estádio.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram o músico atirando o microfone no chão após a primeira música e se retirando rapidamente do palco, relembrando os tempos de temperamento imprevisível do astro nos anos 1990. Durante “Bad Obsession”, ele voltou a demonstrar irritação e chegou a subir na bateria para chutar o bumbo, antes que o som fosse finalmente ajustado.
Segundo a publicação, o problema técnico foi resolvido na terceira música do setlist, permitindo que o show seguisse normalmente.
Mais tarde, o cantor comentou o episódio com o público e fez questão de isentar Isaac Carpenter de qualquer responsabilidade. “Há um problema de som aqui em cima e ninguém me explicou o motivo. E não é culpa do Sr. Carpenter, mas a bateria dele está passando por cima da minha cabeça como um trator. Acho que é pra vocês poderem aproveitar melhor a percussão”, brincou.
Após os ajustes, o show manteve o formato tradicional da turnê, com quase três horas de duração e 30 músicas no repertório, incluindo clássicos como “Sweet Child O’Mine”, “Paradise City”, “November Rain” e “You Could Be Mine”. Também houve espaço para faixas mais raras, como “Double Talkin’ Jive” e “Pretty Tied Up”, além de covers de Black Sabbath, UK Subs e The Damned.
Guns N’ Roses
O Guns N’ Roses dá início à sua nova passagem pelo Brasil nesta terça-feira (21), em Florianópolis (Arena Opus). A banda segue depois para São Paulo (25/10, Allianz Parque), Curitiba (28/10, Pedreira Paulo Leminski), Cuiabá (31/10, Arena Pantanal) e Brasília (02/11, Arena BRB Mané Garrincha).
Esta será a primeira turnê brasileira com o baterista Isaac Carpenter, que substituiu Frank Ferrer após 19 anos na formação. O grupo também conta com Slash e Richard Fortus nas guitarras, Duff McKagan no baixo, Dizzy Reed nos teclados e Melissa Reese nos sintetizadores.
As apresentações fazem parte da turnê “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, que já passou pela Ásia, Europa e Oriente Médio. No Brasil, os shows contarão com Raimundos como banda de abertura.