MÚSICA

Banda de rock baiana, 'Ultra Bomb' faz dobradinha de shows em Salvador

Grupo fará show nesta sexta (17) no Brothers of Metal e no sábado (18) no Draugar Motoclube

Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:38

"Ultra Bomb" é uma banda de rock soteropolitana Crédito: Divulgação

A banda soteropolitana Ultra Bomb, uma das novidades do rock autoral na Bahia, está com a agenda cheia e vai presentear o público com uma dobradinha de shows em Salvador. Serão dois eventos de peso: o show "Pé na Porta" no Brothers of Metal nesta sexta-feira (17) e o 8º Aniversário da Draugar Motoclube na sede do motoclube neste sábado (18).

A Ultra Bomb, conhecida por sua sonoridade crua e visceral, transforma temas complexos como violência urbana, desigualdade social e saúde mental em catarse, entregando performances intensas com riffs cortantes e grooves pulsantes. O fim de semana da banda também celebra a chegada de seu primeiro single, "Reza", que será lançado ainda em outubro.

Com uma proposta forte, autoral e comemorando o lançamento de seu novo single, Reza, a Ultra Bomb traz uma overdose de rock para Salvador esta semana. A banda é formada por Tiago Barulho (vocal), Wagner Madureira (baixo), Favila X. (guitarra) e Rafael Formiga (bateria e percussão).

Dois eventos de peso

Na sexta-feira (17), o evento "Pé na Porta" é uma produção da própria banda. O show acontece no Brothers of Metal e contará ainda com os shows das bandas The Zero e Carnage, garantindo uma noite de rock autoral pesado.