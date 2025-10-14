Banda de rock baiana, 'Ultra Bomb' faz dobradinha de shows em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:38
A banda soteropolitana Ultra Bomb, uma das novidades do rock autoral na Bahia, está com a agenda cheia e vai presentear o público com uma dobradinha de shows em Salvador. Serão dois eventos de peso: o show "Pé na Porta" no Brothers of Metal nesta sexta-feira (17) e o 8º Aniversário da Draugar Motoclube na sede do motoclube neste sábado (18).
A Ultra Bomb, conhecida por sua sonoridade crua e visceral, transforma temas complexos como violência urbana, desigualdade social e saúde mental em catarse, entregando performances intensas com riffs cortantes e grooves pulsantes. O fim de semana da banda também celebra a chegada de seu primeiro single, "Reza", que será lançado ainda em outubro.
Ultra Bomb
Com uma proposta forte, autoral e comemorando o lançamento de seu novo single, Reza, a Ultra Bomb traz uma overdose de rock para Salvador esta semana. A banda é formada por Tiago Barulho (vocal), Wagner Madureira (baixo), Favila X. (guitarra) e Rafael Formiga (bateria e percussão).
Na sexta-feira (17), o evento "Pé na Porta" é uma produção da própria banda. O show acontece no Brothers of Metal e contará ainda com os shows das bandas The Zero e Carnage, garantindo uma noite de rock autoral pesado.
Já no sábado (18), a Ultra Bomb se junta à celebração de 8 anos do Draugar Motoclube em um evento que reúne a cultura do rock e a das motocicletas estilizadas. A banda divide o palco com grandes nomes da cena local, como Estilhaços, Walk (cover do Pantera) e Primeira Capital (cover do Capital Inicial), além de uma atração surpresa.