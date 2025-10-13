Acesse sua conta
Dona Salvadora estreia show no Santo Antônio Além do Carmo com cantos tradicionais

Mestra da cultura popular se apresenta no próximo dia 30 (quinta-feira), a partir das 17h, em primeiro show de projeto mensal

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 21:09

Dona Salvadora é cantora, rezadeira e sambadeira natural de Taperoá (BA)
Dona Salvadora é cantora, rezadeira e sambadeira natural de Taperoá (BA) Crédito: Pio Filho

O bairro do Santo Antônio Além do Carmo será palco de uma noite especial no próximo dia 30 de outubro (quinta-feira), às 17h, com a estreia do projeto Dona Salvadora – Cantos Ancestrais. Em formato de grande roda, o público poderá acompanhar gratuitamente a apresentação da cantora, rezadeira e mestra da cultura popular Dona Salvadora, que trará para o coreto do Largo do Santo Antônio sambas, rezas, pontos e cantos de trabalho.

O show inaugura uma série de encontros que acontecerão mensalmente no bairro central de Salvador, prometendo momentos de celebração e reverência à memória ancestral. “Cantos ancestrais são os que vem assim na mente da gente, coisa de meu avô, tataravó, de meu tataravô... a gente vai aprendendo com a família, a mãe, os pais e os irmãos. Aprendemos também com o tempo da vida que passamos na terra: a sabedoria”, conta Salvadora.

Dona Salvadora

Dona Salvadora é uma cantora, rezadeira e mestra da cultura popular por Divulgação
Dona Salvadora por Fabíola Campos
Dona Salvadora por Pio Filho
Dona Salvadora é cantora, rezadeira e sambadeira natural de Taperoá (BA) por Pio Filho
Dona Salvadora por RICOFOTO
1 de 5
Dona Salvadora é uma cantora, rezadeira e mestra da cultura popular por Divulgação

No repertório da primeira apresentação, Dona Salvadora entoará diversas canções, entre músicas autorais e cantigas de domínio público, acompanhada por um time de músicos experientes formado por Amadeu Alves (violão e direção musical), Roberto Ribeiro (cavaquinho), Tito Fukunaga (flauta), Eliezer Freitas (percussão), Emerson Barata (percussão) e Juliana Alves (voz). Parceiro de longa data da artista, Amadeu Alves assina os arranjos e a direção musical do projeto.

A apresentação também terá espaço para breves contações de histórias, em que Dona Salvadora compartilhará sua trajetória de vida e conhecimentos ancestrais apreendidos desde a infância nas lavouras e casas de farinha do interior da Bahia. Com sua voz forte e presença marcante, a mestra convida o público a escutar, se divertir e dançar, convocando a memória presente no corpo de cada um.

A partir da estreia do projeto, serão pelo menos cinco meses de shows, com uma data por mês, sempre repletos de alegria e muita ancestralidade. “Vou levar minha dedicação, minha forma de ser alegre, para todo se requebrar e dançar. O povo fica todo animado!”, destacou a cantadora.

O projeto Dona Salvadora – Cantos Ancestrais é uma realização contemplada nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia, com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

SERVIÇO

Estreia do show Dona Salvadora - Cantos Ancestrais

Data: 30/10 (quinta-feira)

Horário: 17 horas

Local: Largo do Santo Antônio Além do Carmo, Centro, Salvador

