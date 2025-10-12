HOMENAGEM

Alcione dedica show ao ministro Alexandre de Moraes: 'Ele é amado'

Vice-presidente do STF estava na plateia

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 11:33

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes, esteve presente no show da cantora Alcione neste sábado, 11, em Brasília.

Durante a apresentação, a artista dedicou a performance musical ao ministro, que foi aplaudido de pé junto a um coro que gritava "sem anistia".

"Ele é amado", disse Alcione; "é muita honra para uma cantora", completou. A artista descreveu o encontro em particular entre ambos, em seu camarim. "Eu não pude acreditar".