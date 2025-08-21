Acesse sua conta
Cartão do ministro Alexandre de Moraes é bloqueado por causa de sanção do governo Trump

Os Estados Unidos aplicaram a lei no final do mês passado

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:34

As empresa americana Mastercard bloqueou um cartão de crédito do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de uma conta do Banco do Brasil por conta das sanções da Lei Magnitsky, impostas pelo governo de Donald Trump.

No entanto, o banco já teria oferecido a Moraes um novo cartão com a bandeira Elo, empresa brasileira que é controlada pelo Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal.

Com isso, as sanções da lei americana não vão interferir no uso do cartão de crédito pelo ministro em território brasileiro. Ainda assim, ele não poderá usar o cartão em outro país porque a Elo oferece seus serviços no exterior em parceria com a operadora americana Discover.

O governo dos Estados Unidos aplicou a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, no final do mês passado. Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA, justificou a ação dizendo que o ministro do STF prendeu pessoas arbitrariamente e suprimiu a liberdade de expressão no Brasil. O dispositivo da legislação americana impõe sanções econômicas e impede a entrada de pessoas no país americano.

