Maroon 5 anuncia show gratuito e exclusivo no Brasil

Apresentação está marcada para o dia 5 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 22:32

Maroon 5
Maroon 5 Crédito: Reprodução/Globoplay

A banda americana Maroon 5 acaba de anunciar um show gratuito em São Paulo, marcado para o dia 5 de dezembro. A apresentação será patrocinada pela Budweiser e promete ser um evento exclusivo: apenas três mil fãs terão acesso, escolhidos pela própria marca, que promete selecionar os “mais dedicados”. Não haverá venda de ingressos e o local do show ainda não foi divulgado.

Liderado por Adam Levine, o grupo esteve pela última vez no Brasil em 2023, durante o festival The Town, onde agitou o público com sucessos como “Sugar” e “She Will Be Loved”. Na ocasião, Levine chamou atenção ao se apresentar com a camisa da Seleção Brasileira.

Neste ano, o Maroon 5 lançou o álbum “Love is Like”, reforçando sua presença no cenário pop internacional.

Leia mais em Alô Alô Bahia. 

Brasil Show Gratuita

