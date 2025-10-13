Maroon 5 anuncia show gratuito e exclusivo no Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 22:32
A banda americana Maroon 5 acaba de anunciar um show gratuito em São Paulo, marcado para o dia 5 de dezembro. A apresentação será patrocinada pela Budweiser e promete ser um evento exclusivo: apenas três mil fãs terão acesso, escolhidos pela própria marca, que promete selecionar os “mais dedicados”. Não haverá venda de ingressos e o local do show ainda não foi divulgado.
Liderado por Adam Levine, o grupo esteve pela última vez no Brasil em 2023, durante o festival The Town, onde agitou o público com sucessos como “Sugar” e “She Will Be Loved”. Na ocasião, Levine chamou atenção ao se apresentar com a camisa da Seleção Brasileira.
Neste ano, o Maroon 5 lançou o álbum “Love is Like”, reforçando sua presença no cenário pop internacional.