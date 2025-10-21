Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aguinaldo Silva está de volta! Confira 4 motivos para assistir 'Três Graças'

Nova novela das 9 estreou nesta segunda (20) substituindo 'Vale Tudo'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:50

Protagonistas de Três Graças
Protagonistas de Três Graças Crédito: Reprodução

A nova novela das 9 da Globo, Três Graças estreou na última segunda-feira (20) com assinatura de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, sob direção artística de Luiz Henrique Rios.

  • 1. As vilãs inesquecíveis estão de volta

Se tem algo que Aguinaldo Silva sabe fazer é criar vilãs que marcam gerações. De Maria Altiva (A Indomada) a Nazaré Tedesco (Senhora do Destino), o autor é responsável por algumas das personagens mais icônicas da teledramaturgia.

Leia mais

Imagem - Adolescente com câncer recebe visita surpresa de Patati e Patatá em hospital de Salvador

Adolescente com câncer recebe visita surpresa de Patati e Patatá em hospital de Salvador

Imagem - Coincidência ou 'maldição'? Detalhe liga a expulsão de Gaby Spanic e Rachel Sheherazade em 'A Fazenda'

Coincidência ou 'maldição'? Detalhe liga a expulsão de Gaby Spanic e Rachel Sheherazade em 'A Fazenda'

Imagem - Forte luz estará sob Escorpião, Leão e Touro; signos entram em fase de sorte, sucesso e boas notícias

Forte luz estará sob Escorpião, Leão e Touro; signos entram em fase de sorte, sucesso e boas notícias

Em Três Graças, quem assume o posto é Grazi Massafera, interpretando Arminda, uma vilã sofisticada, divertida e cruel na dose certa. A personagem promete unir ironia afiada, frases de efeito e aquele toque de loucura que transforma antagonistas em fenômenos de audiência.

  • 2. Mulheres fortes no centro da trama

A nova novela das nove aposta em protagonismo feminino de verdade. Esqueça as mocinhas passivas, Três Graças acompanha três gerações de mulheres determinadas: avó, mãe e filha, interpretadas por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral.

Três Graças

Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
1 de 11
Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar

Leia mais

Imagem - Resumo de ‘Três Graças’: Joélly toma decisão sobre gravidez e Edilberto comete crime brutal nesta terça (21)

Resumo de ‘Três Graças’: Joélly toma decisão sobre gravidez e Edilberto comete crime brutal nesta terça (21)

Imagem - No ar em ‘Três Graças’, Sophie Charlotte não é brasileira e nasceu em país inusitado

No ar em ‘Três Graças’, Sophie Charlotte não é brasileira e nasceu em país inusitado

Imagem - Três Graças: veja quem é quem na nova novela das 9 da Globo

Três Graças: veja quem é quem na nova novela das 9 da Globo

Elas enfrentam dramas familiares, amores e reviravoltas sem abrir mão da força e da dignidade, características marcantes nas heroínas criadas por Aguinaldo Silva ao longo da carreira.

  • 3. Grandes nomes de volta à TV

O elenco de Três Graças é um verdadeiro presente para os noveleiros. Miguel Falabella retorna às novelas após mais de duas décadas; Fernanda Vasconcellos volta à telinha como vilã depois de um longo hiato; Carla Marins revive o carisma das produções dos anos 90; e Julio Rocha, lembrado por Amor à Vida (2013), marca presença novamente.

A novela ainda promete participações especiais e reencontros de nomes que fizeram história em produções clássicas da emissora.

Protagonistas de Três Graças

Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
1 de 3
Protagonistas de Três Graças por Reprodução

  • 4. O estilo inconfundível de Aguinaldo Silva

Três Graças traz de volta o humor ácido, os diálogos afiados e o melodrama irresistível que consagraram Aguinaldo Silva como um dos maiores autores do país.

Longe das novelas desde O Sétimo Guardião (2018), o escritor retorna à Globo com sua marca registrada: tramas cheias de segredos, personagens caricatos e aquela mistura de realismo e exagero que é característica das obras do autor. 

Três Graças vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 5 elementos para deixar a decoração da sala de estar maravilhosa

5 elementos para deixar a decoração da sala de estar maravilhosa

Imagem - 5 mitos perigosos sobre a meningite

5 mitos perigosos sobre a meningite

Imagem - 5 orações poderosas para alcançar uma graça de difícil solução

5 orações poderosas para alcançar uma graça de difícil solução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Resumo de ‘Três Graças’: Joélly toma decisão sobre gravidez e Edilberto comete crime brutal nesta terça (21)

Nazaré Tedesco ressuscita em ‘Três Graças’, novela que substituirá ‘Vale Tudo’; entenda

Globo apresenta nova vilã de Três Graças após morte histórica de Odete Roitman; veja o vídeo

Três Graças: veja quem é quem na nova novela das 9 da Globo

Quem são os atores confirmados de ‘Três Graças’, novela que substitui ‘Vale Tudo’?

Tags:

tv Globo Novelas Globo Novela Novelas da Rede Globo Três Graças

Mais recentes

Imagem - Brasileiros têm até amanhã (22) para solicitar cidadania espanhola pela "Lei dos Netos"

Brasileiros têm até amanhã (22) para solicitar cidadania espanhola pela "Lei dos Netos"
Imagem - Gaby Spanic admite que agrediu Tàmires para ser expulsa de 'A Fazenda': 'Foi proposital'

Gaby Spanic admite que agrediu Tàmires para ser expulsa de 'A Fazenda': 'Foi proposital'
Imagem - Eric Dane, de Grey’s Anatomy, após diagnóstico de ELA, vive personagem com a doença em série da HBO Max

Eric Dane, de Grey’s Anatomy, após diagnóstico de ELA, vive personagem com a doença em série da HBO Max

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar