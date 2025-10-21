Aguinaldo Silva está de volta! Confira 4 motivos para assistir 'Três Graças'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:50
A nova novela das 9 da Globo, Três Graças estreou na última segunda-feira (20) com assinatura de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, sob direção artística de Luiz Henrique Rios.
Se tem algo que Aguinaldo Silva sabe fazer é criar vilãs que marcam gerações. De Maria Altiva (A Indomada) a Nazaré Tedesco (Senhora do Destino), o autor é responsável por algumas das personagens mais icônicas da teledramaturgia.
Em Três Graças, quem assume o posto é Grazi Massafera, interpretando Arminda, uma vilã sofisticada, divertida e cruel na dose certa. A personagem promete unir ironia afiada, frases de efeito e aquele toque de loucura que transforma antagonistas em fenômenos de audiência.
A nova novela das nove aposta em protagonismo feminino de verdade. Esqueça as mocinhas passivas, Três Graças acompanha três gerações de mulheres determinadas: avó, mãe e filha, interpretadas por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral.
Três Graças
Elas enfrentam dramas familiares, amores e reviravoltas sem abrir mão da força e da dignidade, características marcantes nas heroínas criadas por Aguinaldo Silva ao longo da carreira.
O elenco de Três Graças é um verdadeiro presente para os noveleiros. Miguel Falabella retorna às novelas após mais de duas décadas; Fernanda Vasconcellos volta à telinha como vilã depois de um longo hiato; Carla Marins revive o carisma das produções dos anos 90; e Julio Rocha, lembrado por Amor à Vida (2013), marca presença novamente.
A novela ainda promete participações especiais e reencontros de nomes que fizeram história em produções clássicas da emissora.
Protagonistas de Três Graças
Três Graças traz de volta o humor ácido, os diálogos afiados e o melodrama irresistível que consagraram Aguinaldo Silva como um dos maiores autores do país.
Longe das novelas desde O Sétimo Guardião (2018), o escritor retorna à Globo com sua marca registrada: tramas cheias de segredos, personagens caricatos e aquela mistura de realismo e exagero que é característica das obras do autor.
Três Graças vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.