variedades

5 elementos para deixar a decoração da sala de estar maravilhosa

Veja como deixar o ambiente esteticamente bonito, mas também acolhedor

Portal Edicase

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19:43

Cores e objetos decorativos dão personalidade ao ambiente Crédito: Foto: FOLLOW THE FLOW | Shutterstock

A sala de estar é um local importante da casa — o lugar onde a gente relaxa, recebe visitas e passa bons momentos. Por isso, vale apostar em detalhes que deixem o espaço bonito, confortável e com o estilo do morador. Pequenas mudanças já fazem diferença: uma cor nova, uma planta no canto certo ou a luz ideal podem transformar o ambiente.

Confira, a seguir, 5 elementos para deixar a decoração da sala de estar maravilhosa!

1. Paleta de cores

A escolha da paleta de cores influencia diretamente a harmonia e a sensação de amplitude do ambiente Crédito: Imagem: contrastwerkstatt | Shutterstock

Um dos pontos mais importantes na decoração da sala de estar é a escolha da paleta de cores . Afinal, o uso correto das tonalidades pode realçar as características do ambiente. Todavia, não há uma regra específica para o uso das tonalidades. Contudo, a arquiteta Ingrid Souza recomenda trabalhar com o contraste de cor.

“Quando as cores estão mais fortes nas paredes, utilizamos tons mais neutros nas mobílias e nos itens decorativos. Quando as cores estão mais neutras nas paredes, podemos utilizar tons mais fortes para pontuar a decoração”, indica.

2. Iluminação

Luzes amareladas e indiretas ajudam a criar uma atmosfera acolhedora e relaxante na sala de estar Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Outro aspecto importante da decoração é a iluminação . Para garantir um ambiente de acolhimento e conforto, uma boa dica é apostar em luzes com tons mais amarelados. “Esse tipo de luz remete ao final da tarde, quando o sol está se pondo. Ela traz uma sensação de finalização do dia e nos prepara para dormir”, explica o arquiteto Glaucio Gonçalves.

Além disso, também é necessário decidir qual iluminação será utilizada, como indireta, direta ou difusa. A designer de interiores Monica Pajewski orienta optar por luzes indiretas, como luminárias, abajures e spots embutidos. Desse modo, é possível criar vários cenários de iluminação no espaço.

3. Objetos decorativos

Livros e quadros são itens simples que personalizam e tornam a sala mais convidativa Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Algo que não pode faltar no décor são os itens decorativos, pois agregam mais personalidade ao ambiente. A arquiteta Juliana Silva comenta que livros, tapetes, quadros, cortinas, almofadas e objetos pessoais dos moradores, como porta-retratos, são boas escolhas.

4. Plantas

O uso de plantas adequadas à luminosidade do ambiente deixa a sala mais equilibrada e natural Crédito: Imagem: FOLLOW THE FLOW | Shutterstock

As plantas também são muito bem-vindas na decoração da sala. No entanto, é importante saber quais espécies inserir no espaço. Segundo a arquiteta Juliana Silva, para ambientes que não recebem tanta luz solar, as plantas pendentes, como jiboias e peperômias, são as mais indicadas. Por outro lado, se a sala de estar recebe bastante iluminação natural, a recomendação é utilizar espécies que se adaptam ao sol, como cactos, begônias e espadas-de-são-jorge.

5. Texturas e materiais

A mistura de texturas e acabamentos cria um espaço acolhedor e cheio de estilo Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

Astexturastêm papel fundamental na criação de uma sala de estar aconchegante e visualmente interessante. Combinar diferentes materiais — como madeira, linho, algodão, veludo e fibras naturais — ajuda a equilibrar conforto e estilo, além de transmitir sensação de acolhimento.