Adolescente com câncer recebe visita surpresa de Patati e Patatá em hospital de Salvador

Hyago, de 14 anos, viveu encontro inesquecível com seus ídolos durante internação por câncer

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:09

Patati e Patatá realizam sonho de jovem em tratamento contra o câncer em Salvador
Patati e Patatá realizam sonho de jovem em tratamento contra o câncer em Salvador Crédito: Divulgação

O Hospital Teresa de Lisieux, da Hapvida, em Salvador, foi palco de um momento emocionante nesta semana: o encontro do adolescente Hyago, de 14 anos, com os palhaços Patati e Patatá. Diagnosticado com câncer em estágio avançado e portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o jovem viu seu sonho se tornar realidade.

Desde cedo, Hyago é fã da dupla, desenha seus personagens e cria brinquedos inspirados neles. Essa paixão ajuda a tornar o cotidiano de tratamentos e internações mais leve. A realização do encontro só foi possível graças à mobilização da família nas redes sociais, que viralizou e chamou a atenção dos próprios palhaços. “Oi, amiguinho Hyago! Saber que você nos acompanha há tanto tempo e que nossas músicas fazem o seu coração sorrir nos deixa muuuito felizes!”, escreveram Patati e Patatá em publicação oficial. Poucos dias depois, eles apareceram pessoalmente no hospital.

A visita emocionou funcionários, pacientes e acompanhantes. Para Rodrigo Leite, responsável técnico do setor de Psicologia da unidade, o impacto vai muito além da diversão: “Momentos como este resgatam a infância, despertam afetos positivos e renovam a esperança. Nosso trabalho é acolher e promover o cuidado emocional, tornando o tratamento mais humano e significativo”.

Patati e Patatá realizam sonho de jovem em tratamento contra o câncer em Salvador

Patati e Patatá realizam sonho de jovem em tratamento contra o câncer em Salvador por Divulgação
Patati e Patatá realizam sonho de jovem em tratamento contra o câncer em Salvador por Divulgação
Patati e Patatá realizam sonho de jovem em tratamento contra o câncer em Salvador por Divulgação
Patati e Patatá por Divulgação
Patati e Patatá verdadeiros após 13 anos por Band Bahia
Patati e Patatá realizam sonho de jovem em tratamento contra o câncer em Salvador por Divulgação

A mãe de Hyago, Emanuela Brito, também destacou o efeito transformador da visita. “Foi incrível ver a alegria dele. Depois de tantas sessões de quimioterapia, presenciar a felicidade do meu filho foi um renascimento emocional. Estamos muito gratos por essa experiência”.

Histórias como a de Hyago reforçam que, mesmo em momentos difíceis, a empatia, o afeto e a solidariedade podem mudar realidades e tornar sonhos possíveis.

