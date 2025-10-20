SOLIDARIEDADE

Adolescente com câncer recebe visita surpresa de Patati e Patatá em hospital de Salvador

Hyago, de 14 anos, viveu encontro inesquecível com seus ídolos durante internação por câncer

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:09

Patati e Patatá realizam sonho de jovem em tratamento contra o câncer em Salvador Crédito: Divulgação

O Hospital Teresa de Lisieux, da Hapvida, em Salvador, foi palco de um momento emocionante nesta semana: o encontro do adolescente Hyago, de 14 anos, com os palhaços Patati e Patatá. Diagnosticado com câncer em estágio avançado e portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o jovem viu seu sonho se tornar realidade.

Desde cedo, Hyago é fã da dupla, desenha seus personagens e cria brinquedos inspirados neles. Essa paixão ajuda a tornar o cotidiano de tratamentos e internações mais leve. A realização do encontro só foi possível graças à mobilização da família nas redes sociais, que viralizou e chamou a atenção dos próprios palhaços. “Oi, amiguinho Hyago! Saber que você nos acompanha há tanto tempo e que nossas músicas fazem o seu coração sorrir nos deixa muuuito felizes!”, escreveram Patati e Patatá em publicação oficial. Poucos dias depois, eles apareceram pessoalmente no hospital.

A visita emocionou funcionários, pacientes e acompanhantes. Para Rodrigo Leite, responsável técnico do setor de Psicologia da unidade, o impacto vai muito além da diversão: “Momentos como este resgatam a infância, despertam afetos positivos e renovam a esperança. Nosso trabalho é acolher e promover o cuidado emocional, tornando o tratamento mais humano e significativo”.

Patati e Patatá realizam sonho de jovem em tratamento contra o câncer em Salvador 1 de 5

A mãe de Hyago, Emanuela Brito, também destacou o efeito transformador da visita. “Foi incrível ver a alegria dele. Depois de tantas sessões de quimioterapia, presenciar a felicidade do meu filho foi um renascimento emocional. Estamos muito gratos por essa experiência”.