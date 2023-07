'Patati e Patatá' trocam socos no meio da rua em SC; vídeo

Vestidos de "Patati e Patatá", dois dançarinos que integram uma "carreta da alegria" brigaram durante uma apresentação do grupo em Ituporanga (SC). A dupla trocou socos no meio da rua na noite desta quarta-feira (5).



O momento foi flagrado por uma das pessoas que acompanhava a apresentação da carreata. Um deles dá um soco no colega, que tem o chapéu arremessado por cima da cabeça, e os dois começam a brigar.



Outros membros do grupo correm para separar a briga, que continua por alguns segundos. Assista: