PALHAÇADA

Liz, filha de Leo Santana e Lore Improta, se diverte em show de Patati e Patatá

As duas estiveram no circo para apreciar a apresentação dos palhaços

No último domingo (20), Liz, filha de Leo Santana e Lore Improta, viveu uma experiência superdivertida ao assistir ao show dos palhaços Patati e Patatá em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A pequena de dois anos, que estava acompanhada da mãe e dos avós, foi filmada cantando e dançando as músicas da dupla durante quase toda a apresentação.

“Será que estava feLIZ? Ontem foi dia de circo com Patati e Patatá e a energia estava a mil. É bom demais viver tudo isso com ela. É meu coração fora do peito. Te amo, Liz”, escreveu Lore, na legenda do álbum publicado no Instagram. Veja: