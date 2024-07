VIAGEM DE MENINAS

Lore Improta e filha viajam para estação de esqui na Argentina: 'Pronta para conhecer a neve'

Sem Leo Santana, as duas partiram para curtir o inverno em Bariloche

Lore Importa usou as redes sociais, nesta quinta-feira (4), para compartilhar com seus seguidores os primeiros momentos da viagem de férias que preparou ao lado da filha, Liz. Sem Leo Santana, as duas partiram para Bariloche, na Argentina.