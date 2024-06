OLHA A CHUVA

Alerta fofura: Filha de Lore Improta e Leo Santana faz primeira apresentação junina

Liz apareceu na escolinha com vestido quadriculado vermelho

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 13:31

Léo Santana, Lore Improta e LIz Crédito: Redes sociais

A filha de Léo Santana e Lore Improta fez a primeira apresentação junina no auge dos seus 2 aninhos. A pequena surgiu no Instagram da mãe com vestidinho azul e vermelho, além da tradicional bota de São João.

Mostrando que ensaiou direitinho com as professoras da escola, Liz fez toda a apresentação certa, com os passos ensinados pelas educadoras.

A mãe, Lore, não segurou a emoção e chorou vendo a pequena dançar a primeira festa junina da vida na escola. "Eu tava aos prantos. Que sensação boa ver os nossos filhos desenvolvendo, né? Sou só gratidão, Deus. Obrigada por essa benção", escreveu a dançarina.

Além da influenciadora, o pai também esteve no colégio para ver a primeira apresentação da primogênita. Nos stories do Instagram, ele mostrou a menina exibindo o vestido, em outra gravação a dança da pequena.