Lore Improta desmente fake news sobre tiro atravessar sua mansão em Alphaville: 'Totalmente mentirosa'

Alphaville 2 fica próximo ao bairro de Vila Verde

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 12:44

Lore Improta nega bala perdida em mansão no Alphaville Crédito: Redes sociais

As redes sociais podem aproximar, afastar e desesperar as pessoas, como foi o caso de Lore Improta, que ficou completamente nervosa ao descobrir, por meio de uma fã, que sua casa, em Alphaville, tinha sido supostamente atingida por uma bala perdida nesta terça-feira (21), após situação envolvendo o bairro de Vila Verde - que teve troca de tiros nos últimos dias.

A influenciadora, que está fora do país trabalhando, surgiu nos stories do Instagram na quarta-feira (22), para desmentir as fake news que circularam sobre a mansão dela ter sido alvo de tiros. Segundo Lore, ela estava sem internet e, ao conseguir conectar, tomou um susto com uma seguidora chorando e querendo saber mais informações, inclusive, que a família estaria se mudando rapidamente do bairro nobre de Salvador.

"Eu não conseguia abrir a mensagem, no meio de um trabalho super importante para mim. Eu não tinha internet. Léo já estava dormindo, eu não conseguia falar com ele. Comecei a chamar a vizinha, eu comecei a chamar o pessoal do condomínio", explicou.

Os funcionários e moradores explicaram à esposa de Léo Santana que não tinha nada acontecendo no condomínio, e conseguiu ficar tranquila. No entanto, ela repudiou a forma como outros veículos de comunicação fizeram a informação circular sem verificar a verdade.

"Essa informação tem vários sites, sites enormes, que nem sequer mandaram mensagem para a nossa assessoria ou para a gente perguntando se era realmente real, se era verídico o que tinha acontecido. Simplesmente soltaram uma matéria totalmente infundada, que não é real, falando que nossa casa tinha atingido por uma bala perdida", reclamou.

Lore Improta desmente que sua casa foi atingida por bala perdida - Parte 3 pic.twitter.com/POhNX3PqTH — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) May 22, 2024

Confronto entre facções na Vila Verde

O bairro da Vila Verde, na região de Mussurunga, foi surpreendido com um tiroteio entre facções rivais durante a noite da última quarta-feira (10), e situação, no entanto, envolve também os moradores do condomínio Alphaville Salvador 2.

O episódio de violência levou a administração do condomínio de luxo a restringir o acesso às áreas comuns do empreendimento.

A circulação e a realização de atividades em áreas que possam expor os moradores a riscos, como campo e quadras de areia, foram proibidas na tentativa de manter a segurança.