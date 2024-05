VIOLÊNCIA

Nove tiroteios e cinco mortes em 20 dias: Vila Verde vira centro de violência em Salvador

Localidade tem casas esvaziadas por conta de confrontos entre facções

Wendel de Novais

Publicado em 22 de maio de 2024 às 06:30

Ruas e casas da Vila Verde são esvaziadas pela violência Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Foco de uma ocupação policial desde a manhã de segunda-feira (20), a localidade de Vila Verde se converteu no centro da violência armada em Salvador durante maio. Do primeiro dia do mês até a última segunda, foram registrados nove tiroteios, cinco mortes e dois feridos em decorrência de tiroteios nas ruas do local. Os números são do Instituto Fogo Cruzado, que monitora registros de violência armada em toda Salvador e na Região Metropolitana (RMS).

Como a localidade é fronteira entre dois bairros, o instituto separa as ocorrências na localidade por georreferenciamento, que coloca parte de Vila Verde em Mussurunga e outra em São Cristóvão. O primeiro bairro registrou seis tiroteios, quatro mortos e dois feridos dos números gerais do mês. Já o segundo, teve três tiroteios e um morto. Juntos, porém, os números de tiroteios nesses vinte dias na Vila são superiores aos de qualquer outra localidade da capital.

A causa dos registros é um confronto entre o Comando Vermelho (CV), que tem atuação na localidade, e o Bonde do Maluco (BDM), que está em bairros nas imediações e ataca a facção rival para dar fim a sua atuação na região. Justamente por isso, uma fonte policial, que prefere não se identificar, explica que a presença de viaturas nas ruas do local por 24h não tem data para acabar.

“Vamos permanecer um tempo para evitar que esses criminosos voltem a entrar em confronto e sigam tirando a paz dos moradores. Temos visto relatos recorrentes de grupos armados que invadem o local e entram em confronto com traficantes que já estão aqui. Nossa intenção é dar fim nisso”, relata o policial. No local, nesta terça-feira (21), a reportagem localizou viaturas da 49º CIPM, da Rondesp e da Patamo no local.

Polícia ocupou bairro por conta de episódios de violência Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A localização dos agentes, na Rua Jardim Botânico, é estratégica, ainda de acordo com a fonte. “Há informações de que o BDM ataca chegando tanto pela Estrada Velha do Aeroporto como pelas áreas de mata ao redor da Vila Verde. A Rua Jardim Botânico está no centro disso e a presença policial nesse local faz com que os agentes possam intervir em ataques com origens diferentes”, completa.

Ruas Jardim Botânico e Planalto Verde são centros dos confrontos Crédito: Reprodução

No fim de abril, duas das vítimas fatais foram registradas na localidade. Elas foram identificadas como Gabriel Santana da Hora Santos, 16 anos, e Walace Cerqueira dos Santos, que não teve a idade informada. A reportagem apurou que Gabriel foi morto com vários tiros na cabeça em uma casa na Rua do Campo.