Controle do tráfico por facções acirra violência na Vila Verde

Localidade é a única com controle do CV em região dominada pelo BDM

Publicado em 24 de abril de 2024 às 18:30

Pichações na Vila Verde Crédito: Reprodução

O controle da localidade de Vila Verde, nas imediações do bairro de Mussurunga, é disputado entre as facções Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV). Dois corpos foram encontrados no início da manhã desta quarta-feira (24), nas ruas do Campo e Planalto Verde, após um ataque do BDM. De acordo com um policial, a Vila Verde é o único local controlado pelo CV na região.

“A gente acredita que as mortes tenham sido causadas pelo conflito entre as facções. Todas as localidades ao redor da Vila Verde são controladas pelo BDM. Com a intensificação das ações do CV para aumentar o controle na região, os conflitos aumentaram nos últimos dias”, afirmou o policial. A informação não é confirmada oficialmente pela polícia.

A reportagem esteve na Vila Verde pela manhã. Durante o período no local, guarnições da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estavam fazendo rondas na região. Com medo de retaliações, moradores evitavam contato. Pichações com símbolos do BDM e mensagens direcionadas ao CV foram vistas nas residências da localidade.

“Em um primeiro momento, a crença é que as pichações tenham sido feitas pelo BDM enquanto tentavam retomar o controle do local. Entretanto, a hipótese do CV ter feito isso para despistar a polícia não está descartada”, disse a fonte da polícia.