Encontro de Mulheres Pescadoras e Quilombolas começa nesta terça (26)

Monique Lobo
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:34
O Encontro de Mulheres Pescadoras e Quilombolas acontece a partir desta terça-feira (26) e segue até quinta-feira (28), na Casa São José, localizada no bairro de Roma, em Salvador.
O evento, que tem como tema “Saúde Mental e Práticas Integrativas”, vai contar com oficinas, rodas de diálogo e vivências práticas, abordando desde a saúde mental diante dos conflitos e da violência, até práticas de autocuidado e espiritualidade coletiva, além de momentos de mística.
Encontro de Mulheres Pescadoras e Quilombolas
Nesta terça, será realizada a oficina “Saúde Mental das Mulheres no Território frente aos conflitos e crescimento da violência”, com Marta Santos, seguida de vivências de práticas integrativas, como massagens e escaldapés, conduzidas por Alessandra Maria Costa Rodrigues.
Na quarta, a programação reúne atividades de aromaterapia e mística, além da oficina “Movendo o Corpo – Dança Curativa do Corpo e da Alma”. Tem ainda a “Noite das Pretas Pescadoras rumo à Marcha das Mulheres Negras 2025”.
No último dia, as participantes se dedicam ao planejamento de ações em suas comunidades, a partir do que foi vivenciado nos dias anteriores. Haverá grupos de trabalho, socialização dos encaminhamentos, avaliação do processo formativo e, por fim, a entrega de certificados e o encerramento do encontro.
O projeto é desenvolvido pelo Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), com apoio do Fundo Elas, Próspera Social e da Misereor. A Escola de Formação - Saúde Tradicional, Integrativa e de Autocuidado é parceira da iniciativa.