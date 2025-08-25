CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Encontro de Mulheres Pescadoras e Quilombolas começa nesta terça (26)

Evento segue até quinta-feira (28), na Casa São José, no bairro de Roma

Monique Lobo

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:34

Encontro de Mulheres Pescadoras e Quilombolas Crédito: Divulgação

O Encontro de Mulheres Pescadoras e Quilombolas acontece a partir desta terça-feira (26) e segue até quinta-feira (28), na Casa São José, localizada no bairro de Roma, em Salvador.

O evento, que tem como tema “Saúde Mental e Práticas Integrativas”, vai contar com oficinas, rodas de diálogo e vivências práticas, abordando desde a saúde mental diante dos conflitos e da violência, até práticas de autocuidado e espiritualidade coletiva, além de momentos de mística.

Encontro de Mulheres Pescadoras e Quilombolas 1 de 4

Nesta terça, será realizada a oficina “Saúde Mental das Mulheres no Território frente aos conflitos e crescimento da violência”, com Marta Santos, seguida de vivências de práticas integrativas, como massagens e escaldapés, conduzidas por Alessandra Maria Costa Rodrigues.

Na quarta, a programação reúne atividades de aromaterapia e mística, além da oficina “Movendo o Corpo – Dança Curativa do Corpo e da Alma”. Tem ainda a “Noite das Pretas Pescadoras rumo à Marcha das Mulheres Negras 2025”.

No último dia, as participantes se dedicam ao planejamento de ações em suas comunidades, a partir do que foi vivenciado nos dias anteriores. Haverá grupos de trabalho, socialização dos encaminhamentos, avaliação do processo formativo e, por fim, a entrega de certificados e o encerramento do encontro.