CENSO 2022

Bahia possui 1.814 localidades quilombolas

Estado tem o segundo maior número de áreas quilombolas do país

A Bahia é o segundo estado brasileiro com maior número de localidades quilombolas, 1.814 áreas, conforme aponta o IBGE, com base no Censo 2022. Esses espaços são habitados por 309.736 pessoas que se autodeclaram quilombolas. A Bahia só fica atrás do Maranhão, com 2.025 localidades.