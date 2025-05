LIMINAR

Justiça obriga Incra e União a apresentarem cronograma de titulação de 12 comunidades quilombolas na Bahia

Pedido foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF)

O Ministério Público Federal (MPF) obteve decisão liminar para que o Incra e a União apresentem cronograma com todas as etapas para a titulação de 12 territórios quilombolas, localizados no município de Nordestina (BA). A decisão da Justiça Federal determinou prazo de 30 dias para o envio do cronograma e de 2 anos para a conclusão de todo o procedimento de titulação, sob pena de multa em caso de descumprimento.