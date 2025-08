AJUDA

Bispo Bruno Leonardo faz doação de R$ 500 mil a hospital baiano

Religioso foi até a Santa Casa de Misericórdia em Feira de Santana conhecer as instalações da unidade médica

O Bispo Bruno Leonardo anunciou, em seus perfis de redes sociais, mais uma ação em benefício de instituições de saúde baianas. Desta vez, o líder da Igreja Batista Avivamento Mundial (Ibam) comunicou a doação de R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia. O vídeo foi publicado no perfil do bispo na última sexta-feira (1º). >

Bruno Leonardo foi até a instituição entregar a doação. No vídeo publicado nas rede sociais ele aparece cumprimentando fiéis, funcionários e pacientes da instituição, além disso, realiza orações com os presentes no hospital. "É um hospital que vocês precisam conhecer. São 166 anos de história, ajudando pessoas, recebendo pessoas com profissionais de altíssimo nível. E hoje nós viemos aqui fazer uma doação de meio milhão de reais para esse hospital que merece muito", afirmou.>