RELIGIOSO

Saiba quem é o Bispo Bruno Leonardo, citado em relatório da PF sobre envolvido no PCC

Ele é líder da Igreja Batista Avivamento Mundial (Ibam), fundada originalmente em Cajazeiras, Salvador



Elaine Sanoli

Thais Borges

Publicado em 27 de março de 2025 às 17:58

Bispo Bruno Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Um fenômeno que já acumula 9,8 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram e mais de 50 milhões de inscritos em seu canal no Youtube. O Bispo Bruno Leonardo, soteropolitano, arrastou uma legião de religiosos para seus perfis com vídeos de oração, publicados pelo menos três vezes ao dia. Nesta quinta-feira (27), uma reportagem do Metrópoles divulgou a informação de que o bispo-influenciar foi mencionado em um relatório da Polícia Federal (PF), que investiga lavagem de dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Com a repercussão, Leonardo desativou a entrada de novos comentários em suas publicação do Instagram. >

O bispo começou o canal, que lhe rendeu a fama, em abril de 2016. Seus 7.330 vídeos publicados já lhe renderam 7,7 bilhões de visualizações na plataforma. Natural de Salvador, o bispo cresceu na Igreja Batista e decidiu se dedicar à religião ainda na adolescência. "Próximo aos meus 14 anos conheci Jesus, tive um encontro com Cristo e Lhe entreguei minha vida. A partir dos 15 anos passei a pregar a Palavra de Deus e desde então Ele tem usado minha vida para levar cura, libertação e salvação a muitas vidas, para Glória do Seu Nome", afirmou Leonardo em seu canal do Youtube. Ele já ministrou cultos e pregações presencialmente, antes de ganhar grande projeção na web.>

O evento 'Visitas do Profeta' do bispo, que percorre o país, já desembarcou em Salvador em quatro diferentes ocasiões: três vezes na Casa de Apostas Arena Fonte Nova e a última, realizada em janeiro deste ano, no Parque de Exposições, ocasião em que levou mais de 100 mil pessoas para o espaço. As edições anteriores levaram, em 2022, mais de 40 mil evangélicos para o evento e 62 mil pessoas em 2023. No último show, inclusive, Bruno anunciou uma doação de R$ 2 milhões para o Hospital Santa Izabel. A prática ja é comum para o bispo, que, em Salvador, já realizou doações para entidades como as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Hospital Aristides Maltez e Martagão Gesteira.>

Bruno Leonardo é líder da Igreja Batista Avivamento Mundial (Ibam), fundada originalmente em Cajazeiras, nos anos 2000, mas com sede atualmente localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM). Bruno conquistou uma legião de fãs com publicações, que inicialmente pareciam ser personalizadas e direcionadas para cada usuário. "Você que precisa de Deus em qualquer área da sua vida", diz uma, que tem palavras como ‘prosperidade e libertação escritas por meio de edição de imagem. Com o avançar dos anos, o estilo das publicações muda, se tornando mais sofisticadas. Os anúncios incluem inaugurações de novas filiais da Ibam, inclusive em cidades como Feira de Santana.>