Esquadrão antibomba fecha rua no Itaigara por suspeita de explosivos em mala

Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:12

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Policiais militares foram acionados, na tarde desta segunda-feira (25), para verificar a ocorrência de um suposto artefato em uma mala de viagem que estava na calçada da Rua Hermann Neeser, no Itaigara, em Salvador.

Ao chegarem ao local, os militares foram informados sobre a mala pelo coordenador de segurança de um estabelecimento na região. O local foi isolado enquanto os agentes aguardavam a chegada do grupo Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Quando chegaram à ocorrência, os agentes constataram que a mala estava vazia e não apresentava risco para as pessoas na região. O objeto foi coletado e será levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será periciado.

