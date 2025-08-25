Esquadrão antibomba fecha rua no Itaigara por suspeita de explosivos em mala

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:12
Policiais militares foram acionados, na tarde desta segunda-feira (25), para verificar a ocorrência de um suposto artefato em uma mala de viagem que estava na calçada da Rua Hermann Neeser, no Itaigara, em Salvador.
Ao chegarem ao local, os militares foram informados sobre a mala pelo coordenador de segurança de um estabelecimento na região. O local foi isolado enquanto os agentes aguardavam a chegada do grupo Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).
Quando chegaram à ocorrência, os agentes constataram que a mala estava vazia e não apresentava risco para as pessoas na região. O objeto foi coletado e será levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será periciado.