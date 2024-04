PÂNICO E MEDO

Confronto entre facções na Vila Verde faz Alphaville 2 restringir acesso a áreas comuns do condomínio

Ônibus deixaram de circular na região pela manhã; policiamento foi reforçado

Yasmin Oliveira

Publicado em 11 de abril de 2024 às 18:05

Alphaville Salvador 2 Crédito: Street View

Na noite da última quarta-feira (10), os moradores de Vila Verde, na região de Mussurunga, foram surpreendidos com um tiroteio entre facções rivais durante a noite. O episódio de violência levou a administração do condomínio Alphaville Salvador 2, que fica na região, a emitir um comunicado restringindo o acesso às áreas comuns do empreendimento, nesta quinta (11).

A circulação e a realização da atividades em áreas que possam expor os moradores aà riscos, como campo e quadras de areia foram proibidas na tentativa de manter a segurança. "Essa restrição ocorrerá até que a situação seja efetivamente normalizada pela polícia, que está em operação no presente momento", informa o comunicado.

Apesar do policiamento da região ter sido reforçado em consequência do tiroteio, residentes da localidade ainda relatam insegurança em virtude dos constates conflitos entre facções da localidade. Um morador do Alphaville 2, que preferiu não se identificar, afirmou que está sentindo insegurança mesmo em um condomínio fechado. “Algumas vezes quando estou no clube do condomínio dá para escutar barulhos que parecem tiros. Quando chega um aviso desses, bate um receio de que alguma coisa mais grave possa acontecer dentro do condomínio”, relata.

Nas primeira horas da manhã de hoje, os ônibus deixaram de circular na região. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), os ônibus estavam circulando por meio da Estrada Velha do Aeroporto, evitando o acesso à localidade. Por volta das 11h, o transporte já havia sido regularmente retomado.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) informou que continua reforçando o policiamento da região. Em nota, a SSP afirma que forças da segurança do estado estão ampliando o patrulhamento e as ações de inteligência contra facções no Vila Verde, além de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, que também registrou tiroteio na noite desta quarta-feira.