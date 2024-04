VIOLÊNCIA

Ônibus suspendem circulação em Vila Verde após tiroteio

Vila Verde vira foco de disputa violenta por território entre facções

Os números do Instituto Fogo Cruzado, que monitora a ocorrência de violência armada em Salvador e Região Metropolitana, dão a ideia da gravidade do momento por lá. Desde quando o Instituto começou a mapear tiros, no meio do ano passado, houve dez tiroteios em Vila Verde e Colinas de Mussurunga. Desses, quatro aconteceram entre julho e dezembro de 2022. Os outros seis foram entre janeiro e esta segunda-feira (6). Dos números gerais, sete tiveram a disputa entre grupos criminosos como motivação.