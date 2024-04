VIOLÊNCIA

Clima de tensão: tiroteio e morte assustam moradores em Mirantes de Periperi

Os policiais fizeram incursões na região e com o apoio de equipes do CPRC-BTS encontraram um grupo armado. Houve uma troca de tiros.

Segundo a polícia, após o confronto, populares informaram a localização do morador que teria sido baleado anteriormente. A vítima foi socorrida para o Hospital do Subúrbio, onde não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investigará a autoria e a motivação do ocorrido.