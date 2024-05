DISPUTA POR TERRITÓRIOS

Vila Verde tem policiamento reforçado após ocorrências de disputa entre facções

A SSP realiza ações nesta segunda-feira (20) com objetivo de frear a criminalidade no local através de rondas e fiscalizações

Da Redação

Publicado em 20 de maio de 2024 às 16:18

Pixações na Vila Verde Crédito: Reprodução

Para os moradores da localidade conhecida como Vila Verde, em Salvador, a paz e a tranquilidade ainda parece longe de ser uma realidade. Na manhã desta segunda-feira (20), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia reforçou o policiamento na região como parte da operação Força Total.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, Vila Verde foi uma das localidades escolhidas para receber ações da operação considerando o histórico recente de disputa de grupos criminoso por territórios para o comércio de drogas. "Um dos pontos que nós colocamos como destaque durante a operação 'Força Total' são regiões onde há uma disputa territorial das facções. Toda vez que há uma disputa de território por essas facções ou há violência dessas facções contra a comunidade, a gente tem uma atuação mais enérgica, seja através das investigações e delitos pela Polícia Civil ou de operações pontuais da Polícia Militar", afirmou.

A SSP está realizando ações nesta segunda-feira na localidade com objetivo de frear a criminalidade no local através de rondas e fiscalizações com reforço de tropas especializadas e do Grupamento Aéreo (Graer). "Desde as primeiras horas realizamos ações lá justamente para poder buscar foragidos, armas e drogas naquela localidade, mas também para poder estar próximo da comunidade e não permitir que as facções a violentem de qualquer natureza", relatou Werner.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que a região continua com a segurança reforçada. "O policiamento segue reforçado na região de Vila Verde através da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), responsável pela área, e de unidades convencionais e especializadas".

A região da Estrada Velha do Aeroporto, como é conhecida popularmente a Avenida Aliomar Baleeiro, nas últimas semanas tem sido palco de um conflito entre grupos criminosos rivais na disputa por território do tráfico de drogas. Em algumas regiões da localidade, principalmente nas ruas Jardim Botânico e Planalto Verde, moradores abandonaram suas casas após ocorrência de tiroteios. A residências deixadas para trás pelos proprietários em busca de segurança se tornaram abrigo de integrantes do Comando Vermelho (CV), que vem sofrendo ataques do Bonde do Maluco (BDM).

Na última quinta-feira (16), o corpo de um jovem foi encontrado esquartejado na Estrada Velha do Aeroporto. O rapaz identificado como Thiago Tavares dos Santos, de 24 anos, estava desaparecido desde a quarta-feira (15). Após um surto psicótico, o rapaz saiu de casa sem destino e foi sequestrado por traficantes, que cortaram o corpo e depositaram em um saco. Por conta das últimas ocorrências, aulas da Escola Municipal Laura Sales foram suspensas na sexta (17), deixando cerca de 226 estudantes prejudicados.

Tráfico de drogas no Pelô

Em outra região da cidade, no Centro Histórico, na região do Pelourinho, moradores e comerciantes também vivem momentos de tensão por conta do tráfico de drogas. O BDM já domina a região cerca de 10 anos, como é possível constatar através das inúmeras pichações em muros e casas do Pelourinho, que indicam a marcação do território da facção. Assim como em Vila Verde, traficantes se aproveitam de casarões abandonados na região para transformar em pontos de comércio da facção.

“Antigamente, havia essa quantidade assustadora de usuários. Quando o BDM entrou aqui, há mais de 10 anos, tomou os pontos de venda dos traficantes independentes, aqueles que se juntaram ao grupo, foram mortos, e passou a distribuir somente crack, transformando o Pelourinho numa 'Cracolândia', em uma terra de zumbis", contou um morador da região ao CORREIO.