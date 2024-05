Em meio a disputa por tráfico, PM intensifica rondas noturnas na região de Vila Verde

Tiroteios e mortes estão mais frequentes desde a investida da facção do Bonde do Maluco (BDM) para atacar traficantes do Comando Vermelho (CV)

Os frequentes tiroteios na região são resultado de uma investida da facção do Bonde do Maluco (BDM) para atacar traficantes do Comando Vermelho (CV). A repetição dos ataques tem um motivo: a localidade é a única com domínio do CV, sendo cercada por bairros como Mussurunga e Parque São Cristóvão, onde o BDM tem atuação histórica.