CRIME

CEP do CV: casas de Vila Verde viram abrigo para facção em confrontos

Ruas Jardim Botânico e Planalto Verde têm casas invadidas por criminosos

Wendel de Novais

Publicado em 9 de maio de 2024 às 10:30

Rua Planalto Verde (à esquerda) e Rua Jardim Botânico (à direita) têm presença do CV Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Alvo de constantes ataques do Bonde do Maluco (BDM) em Vila Verde, a facção do Comando Vermelho (CV) tem ‘endereços fixos’ na localidade. De acordo com moradores, as ruas Jardim Botânico e Planalto Verde são as principais vias de permanência e de atuação dos traficantes do grupo. Algumas residências das duas ruas, inclusive, foram invadidas por integrantes da facção que se aproveitaram da saída de moradores pelos frequentes tiroteios registrados por lá.

Na localidade, um morador, que prefere não se identificar, conta que vive uma situação de desespero após ver pessoas conhecidas deixarem suas casas. “Eu virei vizinho de traficante depois do pessoal que estava na casa ao lado ir embora para o interior. Eles ficam lá dentro escondidos quando a polícia ou a outra facção aparece. É movimentação a noite inteira, xingamento e tiroteio. Não tenho paz”, lamenta.

Ruas têm a presença de traficantes em casas invadidas Crédito: Reprodução/Googlem Maps

O morador ouvido é da Rua Jardim Botânico, que fica às margens de uma área de vegetação que cerca a Vila Verde. Extensa, a via tem presença robusta do CV. “Aqui é grande, mas, de uma ponta a outra, eles estão rodando com armas. Tem vigia por todo lado e tiroteio sempre que encontram outras pessoas com arma”, fala. Uma parte da rua, já nas proximidades da Travessa Acácia, fica próxima à área do Alphaville II.

Por isso, depois da Vila Verde registrar uma noite de tiroteios no dia 10 de abril, a administração do condomínio chegou a emitir um comunicado restringindo o acesso às áreas comuns do empreendimento na manhã do dia 11 de abril. Na época, a circulação e a realização de atividades em campos e quadras foram proibidas. "Essa restrição ocorrerá até que a situação seja efetivamente normalizada pela polícia, que está em operação no presente momento", informava o comunicado.

Alphaville II e área do CV na Vila Verde ficam próximas Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma fonte da polícia, que prefere não identificar o nome e o cargo, afirma que o cenário que se tem hoje parte da chegada do CV na localidade. “O conflito na Vila Verde é sazonal. Começou por volta do ano de 2019 com a ocupação da área por parte do Comando Vermelho. De lá pra cá, todo ano tem tentativa de invasão por parte do BDM, com mortes e derramamento de sangue. Porém, ocupamos a área diariamente para evitar confrontos e apreender os armamentos”, conta a fonte.