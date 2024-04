INSEGURANÇA

Violência afeta rotina de moradores na Vila Verde; dois homens foram mortos

Ônibus deixaram de circular na região na manhã desta quarta-feira

Da Redação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 17:17

Pixações na Vila Verde Crédito: Reprodução

Dois homens foram encontrados mortos nesta quarta-feira (24) na localidade de Vila Verde, nas imediações do bairro de Mussurunga, em Salvador. Segundo informações preliminares, as vítimas foram identificadas como Gabriel Santana da Hora Santos, 16 anos, e Walace Cerqueira dos Santos, que não teve a idade informada. A Polícia Civil (PC) não confirmou oficialmente a identidade das vítimas.

Gabriel foi morto com vários tiros na cabeça em uma casa na Rua do Campo. Já o corpo de Walace foi encontrado em uma praça na Rua Planalto Verde. Não há informações sobre uma possível relação entre as mortes.

“A gente acredita que as mortes tenham sido causadas pelo conflito entre as facções. Recebemos a informação de que uma das vítimas [Gabriel] não costumava sair de casa e não tinha envolvimento com o crime organizado. No entanto, a tia dele seria uma informante de uma facção rival e, possivelmente, ele foi morto por esse motivo. Quando chegamos no local, averiguamos que ele não tinha tatuagens, ou algo que faça referência aos grupos faccionados”, afirmou um policial. A informação não é confirmada oficialmente pela PM.

Policiais da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) reforçaram as rondas na região na manhã desta quarta-feira. Devido às mortes, os ônibus deixaram de circular na Vila Verde, mas por volta das 9h os motoristas voltaram a entrar na localidade. Com medo de retaliação, moradores evitaram contato com a reportagem. Por conta da violência, alguns deles estão deixando suas casas e buscando moradia em outro local.

“Na praça onde houve uma das ocorrências, algumas casas já foram abandonadas e estão sendo usadas como base pelos criminosos. Eles têm dificuldade para vender ou alugar os imóveis, então deixam tudo para trás em busca de segurança”, disse outra fonte da polícia.