PALHAÇADA

Após 13 anos, Patati e Patatá verdadeiros reencontram moradores de Paripe do meme

Um meme reconhecido no país inteiro surgiu do Brasil Urgente Bahia, programa policial local da Band, no dia 8 de dezembro de 2011, feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da cidade de Salvador.

O reencontro aconteceu justamente com o mesmo repórter, Ícaro Almeida, no mesmo programa e com alguns personagens que surgiram no vídeo original na frente do Paripe Hall, palco que queria o quase-show.