Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:43
O amendoim é um ingrediente versátil e altamente proteico, ideal para quem busca aumentar a massa muscular. Rico em gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais como magnésio e potássio, ele fornece energia de forma gradual, contribuindo para a recuperação e o crescimento dos músculos.
A seguir, confira 4 lanches proteicos com amendoim para melhorar o ganho de massa muscular!
Em uma panela, coloque o leite e a aveia. Leve ao fogo médio e mexa até começar a engrossar. Adicione a banana amassada e continue mexendo até obter uma textura cremosa. Retire do fogo e misture o amendoim até incorporar. Acrescente o mel e misture bem. Polvilhe canela e finalize com rodelas de banana e amendoim por cima. Sirva em seguida.
Triture o amendoim em um processador até formar uma farinha grossa, com pequenos pedaços ainda visíveis. Transfira para uma tigela e adicione a aveia, a proteína em pó e a chia. Misture bem. Acrescente o mel e a água aos poucos, mexendo até obter uma massa úmida e moldável. Faça bolinhas pequenas com as mãos e disponha sobre um prato ou assadeira. Leve à geladeira por 30 minutos para firmar antes de servir.
Triture o amendoim no processador até obter uma farinha grossa. Em uma tigela, misture o ovo, o mel e o óleo de coco até formar um creme. Adicione o amendoim triturado, a aveia e o whey protein. Misture bem até a massa ficar homogênea. Acrescente o fermento e o sal, mexendo suavemente. Modele os cookies com as mãos ou usando uma colher, formando discos pequenos. Coloque-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga e decore com os amendoins. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, ou até dourar levemente. Espere esfriar antes de consumir.
No liquidificador, coloque o leite, a banana, o whey protein, o amendoim triturado e o mel. Bata bem até a mistura ficar cremosa e homogênea. Acrescente os cubos de gelo e bata por mais alguns segundos. Sirva em seguida.