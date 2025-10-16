CAPACITISTA

Humorista é condenado por fazer piada com participante de reality show

Marcelo Duque terá de pagar R$ 10 mil a Ana Bianca Sessa

Ana Bianca Sessa e o humorista Marcelo Duque Crédito: Reprodução

O humorista Marcelo Duque foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais a Ana Bianca Sessa, participante de uma edição do Casamento às Cegas, e não poderá mais fazer piadas sobre a ausência da mão esquerda da mulher, sob pena de multa de R$ 5 mil. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (16) pelo portal G1.

Bianca, de 31 anos, entrou com ação após Duque fazer uma piada sobre sua participação no programa, que já havia ultrapassado 500 mil visualizações. Em trecho do vídeo, o humorista afirmou: "Quando você casa, onde você põe a aliança? Em qual mão? Esquerda! Na mão esquerda. Como chama o programa que acabei de falar? Casamento às Cegas. A mulher que está participando não tem a mão esquerda. Ela vai ser uma eterna noiva."

Em primeira instância, Duque havia sido condenado a pagar R$ 30 mil, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação e reduziu o valor para R$ 10 mil. A relatora do caso, Maria do Carmo Honório, destacou que, apesar de a falta de uma das mãos não impedir o casamento, a sátira reforçou um preconceito estrutural e gerou comentários maldosos nas redes sociais de Bianca.

"A quantia foi reduzida porque o valor inicial era exagerado, principalmente considerando que o nome da autora não foi citado explicitamente", explicou a relatora.

Bianca comemorou a decisão, lembrando que se sentiu humilhada com a repercussão do vídeo, principalmente por estar começando a se tornar uma pessoa pública. "Me deixava muito chateada porque eu olhava o vídeo, era uma pessoa falando e uma plateia rindo. Então, eu me senti muito humilhada", disse ela ao G1. Apesar do impacto emocional, a participante considerou a sentença uma vitória: "É um passo, um exemplo, é jurisprudência."