Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mentira de Simbá e um roubo vão abalar a mansão em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (21)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson promete emoções e surpresas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:00

Arthur Yera interpreta Simbá em 'Êta Mundo Melhor'
Arthur Yera interpreta Simbá em 'Êta Mundo Melhor' Crédito: Reprodução/Globo/Fábio Rocha

Nesta terça-feira (21), a novela Êta Mundo Melhor! promete muita tensão e surpresas para os personagens e para os telespectadores.

Simbá se machuca e mente para Candinho, afirmando que Policarpo o atacou. Enquanto isso, Paula começa a se preocupar com a aproximação entre Estela e Túlio, despertando novos conflitos. Quitéria, por sua vez, aproveita a recuperação de Simbá na casa de Candinho para elaborar um plano e se instalar na mansão.

O mistério aumenta quando Maria Divina revela a Medeia que sua esmeralda foi roubada, e Celso precisa esclarecer a Sabiá que não é o pai de Samir. Sandra exige que Inês procure Ernesto, enquanto Zulma registra uma queixa contra Policarpo, intensificando a tensão na trama.

Leia mais

Imagem - Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Imagem - Intrigas e reencontros prometem agitar a semana de 20 a 25 de outubro em 'Êta Mundo Melhor!'

Intrigas e reencontros prometem agitar a semana de 20 a 25 de outubro em 'Êta Mundo Melhor!'

Imagem - Coração dividido? Tarot explica por que você anda confuso no amor e o que fazer para curar seus sentimentos

Coração dividido? Tarot explica por que você anda confuso no amor e o que fazer para curar seus sentimentos

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Estela, ainda em busca de sua memória, pede para ser chamada de Anabela. E Túlio reconhece Estela em um dos panfletos distribuídos durante sua procura, aumentando o drama. Para completar, o delegado finalmente apreende Policarpo, deixando todos à beira de novas descobertas.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 8 dicas para cuidar da saúde e da alimentação na menopausa

8 dicas para cuidar da saúde e da alimentação na menopausa

Imagem - 5 séries coreanas para maratonar no fim de semana

5 séries coreanas para maratonar no fim de semana

Imagem - 5 passos para organizar os tributos da empresa no fim de ano

5 passos para organizar os tributos da empresa no fim de ano

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela

Mais recentes

Imagem - O impacto surpreendente que as pedras brancas podem causar no seu jardim

O impacto surpreendente que as pedras brancas podem causar no seu jardim
Imagem - Verdades virão à tona: 4 signos vão enfrentar fase difícil e dolorosa nos próximos dias

Verdades virão à tona: 4 signos vão enfrentar fase difícil e dolorosa nos próximos dias
Imagem - Bella Campos muda o visual após o fim de Vale Tudo: ''Não sei se está como queria'; ANTES E DEPOIS

Bella Campos muda o visual após o fim de Vale Tudo: ''Não sei se está como queria'; ANTES E DEPOIS

MAIS LIDAS

Imagem - Noite de bebedeira: PM e colega morto a tiros eram padrinhos de casamento um do outro
01

Noite de bebedeira: PM e colega morto a tiros eram padrinhos de casamento um do outro

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
02

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar