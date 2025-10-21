NOVELA DAS 6

Mentira de Simbá e um roubo vão abalar a mansão em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (21)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson promete emoções e surpresas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:00

Arthur Yera interpreta Simbá em 'Êta Mundo Melhor' Crédito: Reprodução/Globo/Fábio Rocha

Nesta terça-feira (21), a novela Êta Mundo Melhor! promete muita tensão e surpresas para os personagens e para os telespectadores.

Simbá se machuca e mente para Candinho, afirmando que Policarpo o atacou. Enquanto isso, Paula começa a se preocupar com a aproximação entre Estela e Túlio, despertando novos conflitos. Quitéria, por sua vez, aproveita a recuperação de Simbá na casa de Candinho para elaborar um plano e se instalar na mansão.

O mistério aumenta quando Maria Divina revela a Medeia que sua esmeralda foi roubada, e Celso precisa esclarecer a Sabiá que não é o pai de Samir. Sandra exige que Inês procure Ernesto, enquanto Zulma registra uma queixa contra Policarpo, intensificando a tensão na trama.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Estela, ainda em busca de sua memória, pede para ser chamada de Anabela. E Túlio reconhece Estela em um dos panfletos distribuídos durante sua procura, aumentando o drama. Para completar, o delegado finalmente apreende Policarpo, deixando todos à beira de novas descobertas.