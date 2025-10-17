Coração dividido? Tarot explica por que você anda confuso no amor e o que fazer para curar seus sentimentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:00
No amor, o Tarot é muito mais do que um “oráculo do destino”. Ele funciona como um espelho emocional, revelando o que está escondido dentro de você: seus desejos, medos, padrões e até as lições que cada relacionamento quer ensinar.
Ao contrário do que muitos pensam, as cartas não oferecem respostas prontas ou soluções mágicas. Elas convidam à reflexão e ao autoconhecimento. Por isso, compreender o significado das cartas de Tarot no amor é um passo essencial para transformar sua forma de amar e se relacionar.
O Tarot mostra onde há desequilíbrios, o que está fluindo e o que precisa mudar, sempre com o propósito de crescimento emocional e espiritual.
Cada carta do Tarot traz uma mensagem simbólica que ajuda a entender melhor seus comportamentos, expectativas e necessidades afetivas. Quando você se permite enxergar essas mensagens com sinceridade, o Tarot se torna uma ferramenta poderosa para:
Os Arcanos Maiores do Tarot representam grandes lições da vida e, quando falamos de amor, cada um deles traz um tipo de energia emocional. Veja o que eles podem revelar sobre seus sentimentos e relações:
Tarot
As 3 qualidades de cada signo
O Tarot não prevê o futuro do amor, ele mostra o presente com mais clareza, ajudando você a fazer escolhas melhores. Cada carta é uma oportunidade de autoconhecimento e cura, que começa com uma simples pergunta: Como posso amar de forma mais verdadeira?