Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14:00
O fim de semana chega com energias mistas, equilibrando movimento e introspecção. Enquanto o sábado favorece encontros, criatividade e ação, o domingo pede pausa, reflexão e autocuidado. Este é o momento ideal para alinhar corpo, mente e emoções antes da nova semana.
Áries: Dia intenso e cheio de energia. Ótimo para esportes, atividades ao ar livre e novas ideias. Evite se envolver em discussões impulsivas.
Touro: Ideal para organizar a casa e cuidar do conforto do lar. Aproveite para relaxar em ambientes acolhedores.
Gêmeos: Comunicação em alta. Encontros e conversas animadas trarão boas oportunidades de aprendizado e diversão.
Câncer: Emoções intensas, porém positivas. Momento favorável para se aproximar de quem você ama e fortalecer vínculos.
Leão: Carisma e criatividade em destaque. Socialize, saia da rotina e explore novas experiências.
Virgem: Produtividade mesmo no lazer. Bom dia para concluir pequenas tarefas pendentes e organizar sua rotina.
Libra: Relacionamentos em foco. Busque momentos leves e prazerosos com amigos e familiares.
A criança de cada signo
Escorpião: Intuição afiada. Tome decisões com cuidado, mantendo equilíbrio emocional.
Sagitário: Desejo de aventura em alta. Experimente novas atividades e explore novos ambientes.
Capricórnio: Responsabilidades podem surgir, mas tente equilibrar trabalho e descanso. Organização será a chave.
Aquário: Novas ideias e conexões sociais prometem inspirar e motivar. Aproveite oportunidades para aprender e compartilhar.
Peixes: Sensibilidade à flor da pele. Atividades artísticas ou espirituais trarão bem-estar e serenidade.
Áries: Dia para recolher-se e descansar. Priorize a saúde mental e momentos de tranquilidade.
Touro: Ambiente familiar e acolhedor favorece paz interior. Evite teimosia e busque harmonia nos relacionamentos.
Gêmeos: Prefira introspecção. Organize pensamentos e planeje a semana de forma tranquila.
Câncer: Momento perfeito para estar com a família e recarregar energias emocionais.
Leão: Recolhimento necessário para equilibrar corpo e mente. Dê atenção ao descanso e à reflexão.
Virgem: Priorize autocuidado e relaxamento. Evite se sobrecarregar com preocupações desnecessárias.
Baralho cigano
Libra: Reflexões sobre equilíbrio emocional ajudam a se preparar para a nova semana. Aprenda a definir limites e prioridades.
Escorpião: Silêncio e tranquilidade serão reparadores. Cuide da alma e evite conflitos.
Sagitário: Planeje projetos futuros e reorganize prioridades. Foco e disciplina ajudarão a transformar sonhos em ações.
Capricórnio: Tire um tempo longe das preocupações. Descansar sem culpa será essencial para renovar energias.
Aquário: Conversas profundas fortalecerão relações importantes e trarão insights valiosos.
Peixes: Busque serenidade. Momentos de silêncio ajudarão a equilibrar emoções e a recuperar forças.
O fim de semana traz um equilíbrio entre ação e introspecção: aproveite o sábado para movimentar-se, criar e socializar, e use o domingo para relaxar, refletir e cuidar de si. Lembre-se: cada signo tem sua própria energia, e ajustar suas atitudes à vibração dos astros ajuda a renovar forças, organizar a mente e se preparar para uma semana mais leve e produtiva.